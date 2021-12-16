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Обслуговування в українських
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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 431432433434>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 09:57

  Busya написав:cohan
А как его обновить? Просто удалить и скачать новое?


если не предлагает плеймаркет - да
ну и кеш почистить
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 14:25

Re: ПроКредит

  cohan написав:ну и кеш почистить


Призываете к наказуемой деятельности? :D
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 17:13

  Investor_K написав:
  cohan написав:ну и кеш почистить


Призываете к наказуемой деятельности? :D


думаю, никто не признается
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 21:32

Не являюсь клиентом.
Если открыть деп в грн., нужно платно(?) оформить текущий счет с картой?
dim.ua
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 05:25

  dim.ua написав:Не являюсь клиентом.
Если открыть деп в грн., нужно платно(?) оформить текущий счет с картой?

Гривневый депозит под нынешний процент будет приемлемым и незаметной АП ,при сумме вклада от 4 000 000.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 10:09

  dim.ua написав:Не являюсь клиентом.
Если открыть деп в грн., нужно платно(?) оформить текущий счет с картой?


да, без 165/мес никак

клиентом не был но читал: когда ввели обязательность платы - депозитчикам неразрывным минусы тоже нарисовали
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 10:28

cohan
Банк давал возможность разорвать отношения без потери начисленных процентов.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:29

Довелося піти з цього банку, тарифи для клієнтів та сервіси бажають кращого
woc
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 14:08

Похоже, что Прокредит «заботой о клиентах» решил разогнать и так не ногочисленных клиентов. Захожу сегодня в отделение, ни одного клиента, девочка начинает вещать, что обслуживание только по записи. Вежливо посылаю, оформляет. Поднимаюсь в кассу, там тоже вещают про обслуживание по записи. Вот такой «заботливыйэ банк.
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:22

  andyteam написав:Похоже, что Прокредит «заботой о клиентах» решил разогнать и так не ногочисленных клиентов. Захожу сегодня в отделение, ни одного клиента, девочка начинает вещать, что обслуживание только по записи. Вежливо посылаю, оформляет. Поднимаюсь в кассу, там тоже вещают про обслуживание по записи. Вот такой «заботливыйэ банк.


они типа немцы, пунктуальные :mrgreen:
cohan
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