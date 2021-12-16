если не предлагает плеймаркет - да
ну и кеш почистить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лис, 2021 09:57
Додано: Пон 29 лис, 2021 14:25
Re: ПроКредит
Додано: Пон 29 лис, 2021 17:13
Додано: Пон 13 гру, 2021 21:32
Не являюсь клиентом.
Если открыть деп в грн., нужно платно(?) оформить текущий счет с картой?
Додано: Вів 14 гру, 2021 05:25
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:09
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:28
cohan
Банк давал возможность разорвать отношения без потери начисленных процентов.
Додано: Вів 14 гру, 2021 15:29
Довелося піти з цього банку, тарифи для клієнтів та сервіси бажають кращого
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:08
Похоже, что Прокредит «заботой о клиентах» решил разогнать и так не ногочисленных клиентов. Захожу сегодня в отделение, ни одного клиента, девочка начинает вещать, что обслуживание только по записи. Вежливо посылаю, оформляет. Поднимаюсь в кассу, там тоже вещают про обслуживание по записи. Вот такой «заботливыйэ банк.
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:22
они типа немцы, пунктуальные
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