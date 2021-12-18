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ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:25
Раньше было лучше
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Investor_K
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:12
Зато FAST PASS in KBP
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Investor_K
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:39
Investor_K написав:
Зато FAST PASS in KBP
да уж
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cohan
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:43
По 3 карточкам 5 человек пройдет?
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Investor_K
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Додано: Суб 18 гру, 2021 20:58
Investor_K написав:
По 3 карточкам 5 человек пройдет?
платно
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cohan
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Додано: Суб 18 гру, 2021 21:42
Почему платно?
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Investor_K
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Додано: Суб 18 гру, 2021 21:43
Безкоштовно користуйтесь послугою Fast Track в аеропорту Бориспіль!
З 01.12.2021 по 01.03.2022 всі клієнти ПроКредит Банку безкоштовно можуть скористатись окремою лінією Fast Track для пришвидшеного проходження авіаційної безпеки та перевірки документів.
Щоб скористатись послугою, шукайте FAST TRACK за яскравою вивіскою, після чого прикладіть картку Visa до турнікету.
Послуга FAST TRACK працює як на виліт, так і на приліт.
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Investor_K
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Додано: Нед 19 гру, 2021 11:50
Investor_K написав:
Безкоштовно користуйтесь послугою Fast Track в аеропорту Бориспіль!
З 01.12.2021 по 01.03.2022 всі клієнти ПроКредит Банку безкоштовно можуть скористатись окремою лінією Fast Track для пришвидшеного проходження авіаційної безпеки та перевірки документів.
Щоб скористатись послугою, шукайте FAST TRACK за яскравою вивіскою, після чого прикладіть картку Visa до турнікету.
Послуга FAST TRACK працює як на виліт, так і на приліт.
один чел одна карта
ну, может, в отличие от лаунж тут на ФИО на карте не смотрят,
5!=3 все равно
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cohan
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