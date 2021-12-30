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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:41
cohan написав: harry_ написав:
Подскажите, пожалуйста, в этом банке можно оформить карту с более-менее приличным процентом на остаток своих средств? Чтобы сразу на остаток на карте начисляли или же что-то по типу "Мобильных заощаджень" Ощада? Если да, поделитесь ссылкой на конкретную карту.
Что-то на депозитах становится стремно держать, хочется так положить, чтобы можно было по возможности быстро снять и перевести в доллары
можно
А не подскажете, что это за карта и как она называется? И какой будет процент на остаток? Спасибо.
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harry_
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:03
harry_ написав: cohan написав: harry_ написав:
Подскажите, пожалуйста, в этом банке можно оформить карту с более-менее приличным процентом на остаток своих средств? Чтобы сразу на остаток на карте начисляли или же что-то по типу "Мобильных заощаджень" Ощада? Если да, поделитесь ссылкой на конкретную карту.
Что-то на депозитах становится стремно держать, хочется так положить, чтобы можно было по возможности быстро снять и перевести в доллары
можно
А не подскажете, что это за карта и как она называется? И какой будет процент на остаток? Спасибо.
а у них одна, тем-то и удобно - пакет для физлиц называется
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cohan
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