RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит

ПроКредит
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 432433434435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:41

  cohan написав:
  harry_ написав:Подскажите, пожалуйста, в этом банке можно оформить карту с более-менее приличным процентом на остаток своих средств? Чтобы сразу на остаток на карте начисляли или же что-то по типу "Мобильных заощаджень" Ощада? Если да, поделитесь ссылкой на конкретную карту.
Что-то на депозитах становится стремно держать, хочется так положить, чтобы можно было по возможности быстро снять и перевести в доллары

можно


А не подскажете, что это за карта и как она называется? И какой будет процент на остаток? Спасибо.
harry_
 
Повідомлень: 19
З нами з: 29.10.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:03

  harry_ написав:
  cohan написав:
  harry_ написав:Подскажите, пожалуйста, в этом банке можно оформить карту с более-менее приличным процентом на остаток своих средств? Чтобы сразу на остаток на карте начисляли или же что-то по типу "Мобильных заощаджень" Ощада? Если да, поделитесь ссылкой на конкретную карту.
Что-то на депозитах становится стремно держать, хочется так положить, чтобы можно было по возможности быстро снять и перевести в доллары

можно


А не подскажете, что это за карта и как она называется? И какой будет процент на остаток? Спасибо.

а у них одна, тем-то и удобно - пакет для физлиц называется
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3316
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 432433434435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, malinin007, miltador і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.