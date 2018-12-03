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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 23 чер, 2018 19:10
Зато Вася жизни радуется за наши с вами деньги
Додано: Суб 23 чер, 2018 22:20
Один Вася уделал всех остальных вась.
Додано: Нед 05 сер, 2018 10:27
Еще один суд, еще один отрицательный вердикт. В двух словах, если перевести на нормальный язык, -"спи жена".
Додано: Вів 07 сер, 2018 06:21
Апеляцію подавати будете? Я теж програв суд у першій інстанції. Тепер шукаю юриста, який би міг взятись за цю роботу.
Додано: Суб 18 сер, 2018 14:04
Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ
Еще не решил, устал жить в постоянном стрессе.
Додано: Суб 18 сер, 2018 16:45
С жульем, допустим, надо бороться(с) Но там, где государство - главный вор, и все законы трактуются только в его пользу, делать это непросто. Еще не решил, как буду действовать дальше.
Додано: Чет 29 лис, 2018 21:43
А як вони це коментують?
" Верховный суд признал Национальный банк виновным в доведении банка «Хрещатик» до неплатежеспособности и дальнейшей ликвидации. В постановлении ВС зн/9901/4/18 826/15685/16 от 27 февраля 2018 г. действия банковского регулятора квалифицировали, как «противоправную бездеятельность».
Нацбанковцы не смогут оспорить данное заключение, и найти новых виновных, поскольку решения Верховного суда обжалованию не подлежат. ..."
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:02
Fentos Коротше кажучи, правосуддя по-рошенівськи. Цю постанову Верховного Суду відмінив якийсь господарчий суд. Доки не буде нової влади нічого хорошого нам не світить
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:39
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