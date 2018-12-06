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Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Хрещатик Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 819820821822

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Хрещатик Банк - БАНКРОТ 3.4 5 355
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
129
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 19:10

Зато Вася жизни радуется за наши с вами деньги
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RuslanKyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:20

  RuslanKyiv написав:Зато Вася жизни радуется за наши с вами деньги
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Один Вася уделал всех остальных вась.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 05 сер, 2018 10:27

Еще один суд, еще один отрицательный вердикт. В двух словах, если перевести на нормальный язык, -"спи жена". :D
RuslanKyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 сер, 2018 06:21

Апеляцію подавати будете? Я теж програв суд у першій інстанції. Тепер шукаю юриста, який би міг взятись за цю роботу.
tk86
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Повідомлення Додано: Суб 18 сер, 2018 14:04

Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Еще не решил, устал жить в постоянном стрессе.
RuslanKyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 сер, 2018 16:45

С жульем, допустим, надо бороться(с) Но там, где государство - главный вор, и все законы трактуются только в его пользу, делать это непросто. Еще не решил, как буду действовать дальше.
RuslanKyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:43

  tk86 написав:.... Я теж програв суд у першій інстанції. ...

А як вони це коментують?

" Верховный суд признал Национальный банк виновным в доведении банка «Хрещатик» до неплатежеспособности и дальнейшей ликвидации. В постановлении ВС зн/9901/4/18 826/15685/16 от 27 февраля 2018 г. действия банковского регулятора квалифицировали, как «противоправную бездеятельность».

Нацбанковцы не смогут оспорить данное заключение, и найти новых виновных, поскольку решения Верховного суда обжалованию не подлежат. ..."
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... vs-3866525
Fentos
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:02

Fentos Коротше кажучи, правосуддя по-рошенівськи. Цю постанову Верховного Суду відмінив якийсь господарчий суд. Доки не буде нової влади нічого хорошого нам не світить :(
tk86
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:39

  tk86 написав:Fentos Коротше кажучи, правосуддя по-рошенівськи. Цю постанову Верховного Суду відмінив якийсь господарчий суд. Доки не буде нової влади нічого хорошого нам не світить :(

Тоесть пускай новая власть будет судить?
С таким мировозрением вам вообще "ничего не светит"
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:18

Stringer Треба було бути обережнішим та не класти більше 200000 в один банк. Зараз держава в складному стані. Будемо вважати, що я заплатив податки наперед і тепер можу отримувати зарплату в конверті з чистою совістю :)
tk86
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