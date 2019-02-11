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Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Хрещатик Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 820821822823

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Хрещатик Банк - БАНКРОТ 3.4 5 355
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
129
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 08:35

Підтримую хорошу традицію: раз в 3 місяці дзвоню до ліквідатора банку"Хрещатик"" і питаю скільки відсотків боргу перед НБУ повернуто. Так ось 6 червня, коли було в принципі незаконно продовжено ліквідацію, було погашено 27%, 6 вересня ледь 30%, 6 грудня майже так само трохи більше 30%.
tk86
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:06

Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Світлана Рекрут про основні схеми виведення активів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
https://www.youtube.com/watch?v=eK7DmyYwigM

Накануне признания банка ПАО "КБ "Хрещатик" неплатежеспособным из него было выведено 2,3 миллиарда гривен. Средства изъяли путем вложения их в так называемые "бесценные" бумаги. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Одной из схем, реализованных накануне введения в банке временной администрации, стали сделки по покупке "(бес)ценных" бумаг компаний, которые имеют все признаки фиктивности. Это, например, компании, не имеющие на балансе никаких активов, оборотных средств, часто зарегистрированные по одному юридическому адресу, а в штате имеют всего несколько сотрудников", - заявили в Фонде.

"На момент введения временной администрации таких облигаций на балансе ПАО "КБ "Хрещатик" было выявлено в целом на 2,3 млрд грн. При этом, почти 85% из них оказались необеспеченными, и в 91,8% случаев эмитенты оказались связанными с банком лицами. После того, как срок погашения облигаций истек, денежные средства банку возвращены не были", - говорится в сообщении.

В Фонде отмечают, что по выявленным фактам в правоохранительные органы направлено 77 заявлений, цель которых - взыскание этих убытков с акционеров.

Как известно, 84% кредитного портфеля юридических лиц банка – инсайдерские, 85% ценных бумаг – "мусорные". 52% в структуре активов ПАО "КБ "Хрещатик", на сумму 4,305 млрд грн, – это кредиты. Из них абсолютное большинство (93%) – кредиты юридических лиц.

Несмотря на то, что "на бумаге" стоимость кредитов корпоративных клиентов составляет 4,006 млрд грн, по независимой оценке она почти в пять раз меньше и составляет 834,36 млн грн.

Вкладчикам банка ПАО "КБ "Хрещатик" Фондом выплачено 2,8 млрд грн, при этом сумма поступлений от продажи и управления активами банка на 1 января 2019 года составляет 959 млн грн.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:01

  Intento написав:...взыскание этих убытков с акционеров...

...а также с компании, которая проводила аудит и с того же НБУ, которое проводило инспекционные проверки кредитного портфеля.
Fentos
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:12

Зато теперь есть Unit.City, а Хмельницкий опять д'Артаньян, меценат и пр. за чужие деньги
RuslanKyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:44

  Intento написав:Світлана Рекрут про основні схеми виведення активів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
https://www.youtube.com/watch?v=eK7DmyYwigM

Накануне признания банка ПАО "КБ "Хрещатик" неплатежеспособным из него было выведено 2,3 миллиарда гривен. Средства изъяли путем вложения их в так называемые "бесценные" бумаги. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Одной из схем, реализованных накануне введения в банке временной администрации, стали сделки по покупке "(бес)ценных" бумаг компаний, которые имеют все признаки фиктивности. Это, например, компании, не имеющие на балансе никаких активов, оборотных средств, часто зарегистрированные по одному юридическому адресу, а в штате имеют всего несколько сотрудников", - заявили в Фонде.

"На момент введения временной администрации таких облигаций на балансе ПАО "КБ "Хрещатик" было выявлено в целом на 2,3 млрд грн. При этом, почти 85% из них оказались необеспеченными, и в 91,8% случаев эмитенты оказались связанными с банком лицами. После того, как срок погашения облигаций истек, денежные средства банку возвращены не были", - говорится в сообщении.

В Фонде отмечают, что по выявленным фактам в правоохранительные органы направлено 77 заявлений, цель которых - взыскание этих убытков с акционеров.

Как известно, 84% кредитного портфеля юридических лиц банка – инсайдерские, 85% ценных бумаг – "мусорные". 52% в структуре активов ПАО "КБ "Хрещатик", на сумму 4,305 млрд грн, – это кредиты. Из них абсолютное большинство (93%) – кредиты юридических лиц.

Несмотря на то, что "на бумаге" стоимость кредитов корпоративных клиентов составляет 4,006 млрд грн, по независимой оценке она почти в пять раз меньше и составляет 834,36 млн грн.

Вкладчикам банка ПАО "КБ "Хрещатик" Фондом выплачено 2,8 млрд грн, при этом сумма поступлений от продажи и управления активами банка на 1 января 2019 года составляет 959 млн грн.



...при этом ежеквартальный аудит НБУ и прочих де*** приводит к дерибану денег валадчиков
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 19:16

Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ

На взятке задержан начальник управления активами столичного банка "Хрещатик"

Правоохранители задержали во время получения взятки начальника управления активами и имуществом обанкротившегося банка Хрещатик, а также гражданское лицо - сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Злоумышленники задержаны во время получения взятки в сумме $7000.
Указанные лица подстрекали руководителя предприятия к предоставлению неправомерной выгоды ликвидатору ПАО КБ Хрещатик за заключение договора аренды нежилых помещений.

https://korrespondent.net/business/comp ... vnyk-banka
Intento
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:03

  Intento написав:На взятке задержан начальник управления активами столичного банка "Хрещатик"

Правоохранители задержали во время получения взятки начальника управления активами и имуществом обанкротившегося банка Хрещатик, а также гражданское лицо - сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Злоумышленники задержаны во время получения взятки в сумме $7000.
Указанные лица подстрекали руководителя предприятия к предоставлению неправомерной выгоды ликвидатору ПАО КБ Хрещатик за заключение договора аренды нежилых помещений.

https://korrespondent.net/business/comp ... vnyk-banka



...а почему этих воров фонд допускает к своим базам? Почему эти персонажи не в "черных списках"...
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:01

  abc111 написав:
  Intento написав:На взятке задержан начальник управления активами столичного банка "Хрещатик"

Правоохранители задержали во время получения взятки начальника управления активами и имуществом обанкротившегося банка Хрещатик, а также гражданское лицо - сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Злоумышленники задержаны во время получения взятки в сумме $7000.
Указанные лица подстрекали руководителя предприятия к предоставлению неправомерной выгоды ликвидатору ПАО КБ Хрещатик за заключение договора аренды нежилых помещений.

https://korrespondent.net/business/comp ... vnyk-banka


Тырят то все вместе, это устранение конкурентов.


...а почему этих воров фонд допускает к своим базам? Почему эти персонажи не в "черных списках"...
Ratatui
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