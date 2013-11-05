RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Хрещатик Банк - БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 821822823824

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Хрещатик Банк - БАНКРОТ 3.4 5 355
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
129
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 16:45

Как по мне, картина маслом
RuslanKyiv
 
Повідомлень: 12
З нами з: 03.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 18:12

Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева от 27 декабря 2018 года об отмене ликвидации ПАО "КБ "Хрещатик".
https://biz.censor.net.ua/news/3120231/ ... _obnovleno
Fentos
 
Повідомлень: 76
З нами з: 27.08.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2019 10:54

  Fentos написав:Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева от 27 декабря 2018 года об отмене ликвидации ПАО "КБ "Хрещатик".
https://biz.censor.net.ua/news/3120231/ ... _obnovleno

Как причудливо тасуется колода :D
RuslanKyiv
 
Повідомлень: 12
З нами з: 03.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 18:54

Шо,опять(с)
https://tsn.ua/groshi/bank-hreschatik-p ... 49817.html
RuslanKyiv
 
Повідомлень: 12
З нами з: 03.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:44

Зображення
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1739
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 821822823824
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 1 ... 5415, 5416, 5417
Модератор » Вів 05 лис, 2013 10:51
54162 7650008
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 09:43
diplomnet
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4833, 4834, 4835
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48347 24590711
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 09:42
diplomnet
ВТБ Банк БАНКРУТ 1 ... 1675, 1676, 1677
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
16765 3034257
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 чер, 2019 10:13
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.