|
|
|
Хрещатик Банк - БАНКРОТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 01 кві, 2019 16:45
Как по мне, картина маслом
-
RuslanKyiv
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 03.04.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 кві, 2019 18:12
Шестой апелляционный административный суд оставил в силе
решение Окружного административного суда Киева от 27 декабря 2018 года об отмене ликвидации ПАО "КБ "Хрещатик".https://biz.censor.net.ua/news/3120231/ ... _obnovleno
-
Fentos
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 27.08.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 кві, 2019 10:54
Как причудливо тасуется колода
-
RuslanKyiv
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 03.04.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 тра, 2019 18:54
-
RuslanKyiv
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 03.04.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:44
-
diplomnet
-
-
- Повідомлень: 1734
- З нами з: 03.03.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 чер, 2019 17:47
diplomnet Надто швидко організовано. Чи є у Фейсбуці сторінка для координації. Всі можуть не дізнатися про цей важливий захід.
-
tk86
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 26.05.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16767
|3034993
|
П'ят 28 чер, 2019 17:51
Igneus
|
|54163
|7650604
|
П'ят 28 чер, 2019 08:42
Vorlon
|
|48347
|24592024
|
|