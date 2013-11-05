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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 03 кві, 2019 18:12
Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ
Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева от 27 декабря 2018 года об отмене ликвидации ПАО "КБ "Хрещатик".
Додано: Чет 04 кві, 2019 10:54
Как причудливо тасуется колода
Додано: Чет 30 тра, 2019 18:54
Додано: Суб 29 чер, 2019 17:47
diplomnet Надто швидко організовано. Чи є у Фейсбуці сторінка для координації. Всі можуть не дізнатися про цей важливий захід.
Додано: Пон 01 лип, 2019 07:02
Когда Ваш банк банкрот...
Нельзя держать все деньги в одном банке. Потому что когда Ваш банк банкрот, а Вы, как клиент этого банка, узнаете об этом в самую последнюю очередь, когда уже ситуацию ничем не спасти. Тогда уже будет полный писец, только не тот с которого шубы шьют, а тот из-за которого, от горя волком воют Поэтому вклады лучше дробить, да меньше будет процентов, зато больше шансов хоть что то сохранить.
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