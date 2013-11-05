Хрещатик Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 01 кві, 2019 16:45
Как по мне, картина маслом
RuslanKyiv
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Додано: Сер 03 кві, 2019 18:12
Шестой апелляционный административный
суд оставил в силе
решение Окружного административного суда Киева от 27 декабря 2018 года
об отмене ликвидации ПАО "КБ "Хрещатик". https://biz.censor.net.ua/news/3120231/ ... _obnovleno
Fentos
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Додано: Чет 04 кві, 2019 10:54
Как причудливо тасуется колода
RuslanKyiv
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Додано: Чет 30 тра, 2019 18:54
RuslanKyiv
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:44
diplomnet
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Додано: Суб 29 чер, 2019 17:47
diplomnet Надто швидко організовано. Чи є у Фейсбуці сторінка для координації. Всі можуть не дізнатися про цей важливий захід.
tk86
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Додано: Пон 01 лип, 2019 07:02
Нельзя держать все деньги в одном банке. Потому что когда Ваш банк банкрот, а Вы, как клиент этого банка, узнаете об этом в самую последнюю очередь, когда уже ситуацию ничем не спасти. Тогда уже будет полный писец, только не тот с которого шубы шьют, а тот из-за которого, от горя волком воют
Поэтому вклады лучше дробить, да меньше будет процентов, зато больше шансов хоть что то сохранить.
sashated
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sashated
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Додано: Чет 04 лип, 2019 08:08
RuslanKyiv написав:
Какие прогнозы на 4-ю очередь при новой власти? Перспективу кто-то чувствует?
...ещё раз пять туда -сюда(ликвидация, восстановление)...,а потом будет что то ясно...
abc111
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Додано: Чет 11 лип, 2019 15:28
tk86
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