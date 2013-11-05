Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1684 від 04 липня 2019 року погоджено початок процедури задоволення вимог кредиторів, включених до третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку після повного задоволення вимог попередньої черги.
Довідкова інформація за телефонами:
«Гаряча лінія» Фонду гарантування вкладу фізичних осіб: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв’язку).
folker написав:Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1684 від 04 липня 2019 року погоджено початок процедури задоволення вимог кредиторів, включених до третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку після повного задоволення вимог попередньої черги.
Довідкова інформація за телефонами:
«Гаряча лінія» Фонду гарантування вкладу фізичних осіб: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв’язку).
RuslanKyiv написав:На то был и расчет, в лучшем случае бросят кость со стола виде 10%
Сумніваюсь...
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