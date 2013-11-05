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Хрещатик Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:03
Минуло ще 3 місяці: з виплатами все без змін.
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tk86
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Додано: Вів 14 кві, 2020 14:30
Уже никто ничего не ждет, и так все ясно как Божий день, все разворовали - виновных нет. Но как писал в своей книге Златан Ибрагимович, после того как у меня украли велосипед, я тоже стал воровать велосипеды.
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Додано: Чет 16 кві, 2020 00:11
Ratatui написав: tk86 написав:
Минуло ще 3 місяці: з виплатами все без змін.
А вы всё сидите на берегу и ждёте когда приплывет банан?
Людина контролює свої справи, та інформує інших.
Які у вас із цим проблеми?..
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Додано: Суб 18 кві, 2020 10:44
sergey_sryvkin написав: Ratatui написав: tk86 написав:
Минуло ще 3 місяці: з виплатами все без змін.
А вы всё сидите на берегу и ждёте когда приплывет банан?
Людина контролює свої справи, та інформує інших.
Які у вас із цим проблеми?..
Ага. Социализм это учёт и контроль как завещал товарищ Мао. Ой пардон Ленин. Только несмотря на учёт просрали однако всё.
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Ratatui
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Додано: Пон 20 кві, 2020 18:54
Ratatui написав:
Ага. Социализм это учёт и контроль как завещал товарищ Мао. Ой пардон Ленин. Только несмотря на учёт просрали однако всё.
Це, може, ви просрали все.
А той, хто вів облік - мабуть, ще й в плюсі залишився..
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