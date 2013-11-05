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Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Хрещатик Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 823824825826

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Хрещатик Банк - БАНКРОТ 3.4 5 356
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
80
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
129
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:03

Минуло ще 3 місяці: з виплатами все без змін.
tk86
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:40

  tk86 написав:Минуло ще 3 місяці: з виплатами все без змін.


А вы всё сидите на берегу и ждёте когда приплывет банан? :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:30

Уже никто ничего не ждет, и так все ясно как Божий день, все разворовали - виновных нет. Но как писал в своей книге Златан Ибрагимович, после того как у меня украли велосипед, я тоже стал воровать велосипеды.
RuslanKyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 00:11

  Ratatui написав:
  tk86 написав:Минуло ще 3 місяці: з виплатами все без змін.


А вы всё сидите на берегу и ждёте когда приплывет банан? :mrgreen:


Людина контролює свої справи, та інформує інших.
Які у вас із цим проблеми?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 10:44

  sergey_sryvkin написав:
  Ratatui написав:
  tk86 написав:Минуло ще 3 місяці: з виплатами все без змін.


А вы всё сидите на берегу и ждёте когда приплывет банан? :mrgreen:


Людина контролює свої справи, та інформує інших.
Які у вас із цим проблеми?..


Ага. Социализм это учёт и контроль как завещал товарищ Мао. Ой пардон Ленин. Только несмотря на учёт просрали однако всё.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:54

  Ratatui написав:Ага. Социализм это учёт и контроль как завещал товарищ Мао. Ой пардон Ленин. Только несмотря на учёт просрали однако всё.

Це, може, ви просрали все.
А той, хто вів облік - мабуть, ще й в плюсі залишився..
sergey_sryvkin
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