Хрещатик Банк - БАНКРОТ

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:56
Минуло ще 3 місяці: сказали, що віддали біля 70% третьої черги. Сказали подзвонити в кінці червня. Щойно прочитав про ВТБ - у них 4-а погашена на 100% трьома траншами, останній у квітні. І це менш, ніж за 1,5 року.
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:24
Всем спасибо, все свободны! Wild Wild West
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:15
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