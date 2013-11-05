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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:56
Минуло ще 3 місяці: сказали, що віддали біля 70% третьої черги. Сказали подзвонити в кінці червня. Щойно прочитав про ВТБ - у них 4-а погашена на 100% трьома траншами, останній у квітні. І це менш, ніж за 1,5 року.
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:24
Всем спасибо, все свободны! Wild Wild West
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:15
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:58
Ну да, Фонд гарантування "попрацював" : кредитов не осталось, залогов тоже...
Только пара эпизодов :
Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:16
Шоб они все сдохли от короновируса, С... ненасытные...окаянные дни, прям по Бунину, грабеж и еще раз грабеж
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:16
Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ
"...активи ліквідованих банків продавалися через аукціони ФГВ обмеженій кількості фінансових компаній за 1%-5% від номінальної вартості,..."
Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:20
Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ
От кидалово! Так і не дочекалися.
Додано: Нед 18 жов, 2020 17:37
Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ
Суд отменил решение НБУ о ликвидации банка Хрещатик, но не вернул ему лицензию.
цЫрк продолжается
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:22
В стране, где не люди грабят банки, а банки людей, еще и не такое можно увидеть
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