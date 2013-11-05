Хрещатик Банк - БАНКРОТ

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 15 лис, 2020 21:53
У жовтні-листопаді намагався додзвонитись за телефонами ліквідаторів. Вже ніхто не відмовідає - номери не обслуговуються. Звернувся в НБУ - у них лише та інформація, яку пише ФГВФО.
Додано: Пон 16 лис, 2020 10:41
tk86 Да, был, наивно полагал, что банк, в котором КГГА отмывает бабло, рухнуть не может.
Додано: Пон 16 лис, 2020 14:05
RuslanKyiv Я теж. Особливо, якщо під час війни банки окупанта не банкротились навіть після бойових атак. Тепер в українських банках жодних депозитів.
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