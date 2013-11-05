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Хрещатик Банк - БАНКРОТ

Хрещатик Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 825826827828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Хрещатик Банк - БАНКРОТ 3.4 5 356
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
80
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
50
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
72
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
129
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 21:53

У жовтні-листопаді намагався додзвонитись за телефонами ліквідаторів. Вже ніхто не відмовідає - номери не обслуговуються. Звернувся в НБУ - у них лише та інформація, яку пише ФГВФО.
tk86
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 09:47

RuslanKyiv А ви були вкладником банку "Хрещатик"?
tk86
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:41

tk86 Да, был, наивно полагал, что банк, в котором КГГА отмывает бабло, рухнуть не может.
RuslanKyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:05

RuslanKyiv Я теж. Особливо, якщо під час війни банки окупанта не банкротились навіть після бойових атак. Тепер в українських банках жодних депозитів.
tk86
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:26

Re: Хрещатик Банк - БАНКРОТ

  tk86 написав:в українських банках жодних депозитів

більше Фонда.
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