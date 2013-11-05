|
|
|
Хрещатик Банк - БАНКРОТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 15 лис, 2020 21:53
У жовтні-листопаді намагався додзвонитись за телефонами ліквідаторів. Вже ніхто не відмовідає - номери не обслуговуються. Звернувся в НБУ - у них лише та інформація, яку пише ФГВФО.
-
tk86
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 26.05.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 лис, 2020 09:47
RuslanKyiv А ви були вкладником банку "Хрещатик"?
-
tk86
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 26.05.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 лис, 2020 10:41
tk86 Да, был, наивно полагал, что банк, в котором КГГА отмывает бабло, рухнуть не может.
-
RuslanKyiv
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 03.04.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 лис, 2020 14:05
RuslanKyiv Я теж. Особливо, якщо під час війни банки окупанта не банкротились навіть після бойових атак. Тепер в українських банках жодних депозитів.
-
tk86
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 26.05.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 лис, 2020 21:26
tk86 написав:
в українських банках жодних депозитів
більше Фонда.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35131
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1759 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:46
Квесторе_поверніться написав: tk86 написав:
в українських банках жодних депозитів
більше Фонда.
В некоторых помойках народ и с меньше 200к попал.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7346
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|55162
|7818015
|
|
|17473
|3241257
|
|
|48452
|24711364
|
|