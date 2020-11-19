Адміністрація соцмережі "ВКонтакте" видалила можливість прослуховування музики у фоновому режимі в своєму додатку для iPhone.
Дивися повний текст Apple обмежила прослуховування музики в iPhone з мережі "ВКонтакте".
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Додано: Чет 28 тра, 2015 01:05
Apple обмежила прослуховування музики в iPhone з мережі "ВКо
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Apple обмежила прослуховування музики в iPhone з мережі "ВКонтакте".
Додано: Чет 28 тра, 2015 01:05
Гугл со своим плеймаркетом действует еще хуже и поговорить там не с кем
Додано: Сер 09 гру, 2020 04:12
Я використовував інший додаток для потокової передачі музики на своєму iphone.
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