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Apple обмежила прослуховування
музики в iPhone з мережі "ВКо

Apple обмежила прослуховування музики в iPhone з мережі "ВКо
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2015 01:05

Apple обмежила прослуховування музики в iPhone з мережі "ВКо

Пропонуємо до обговорення:
Адміністрація соцмережі "ВКонтакте" видалила можливість прослуховування музики у фоновому режимі в своєму додатку для iPhone.

Дивися повний текст Apple обмежила прослуховування музики в iPhone з мережі "ВКонтакте".
R2
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Гугл со своим плеймаркетом действует еще хуже и поговорить там не с кем
civ
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 04:12

Я використовував інший додаток для потокової передачі музики на своєму iphone.
DalzielEgan
 
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