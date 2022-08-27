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Ми просто так скаржимось (за
звичкою), чи ми дійсно бідні?

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 20:53

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

  Bobua написав:От справді -- як у нас може бути інфляція по їжі, якщо ми завалені зерном по горло, і х.з. чи вивеземо хоч цьогорічний врожай, не кажучи вже про минулорічний?

Подобається ваш оптимізм і взагалі позиція. І те що не побиваєтесь публічно принаймі як конвертуватись пошвидше і по вигіднішому курсу. Але крім зерна вживаємо в їжу ще багато чого, а воно все дорожче і дорожче.
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 21:17

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

  Bobua написав:От справді -- як у нас може бути інфляція по їжі, якщо ми завалені зерном по горло

Корм для домашніх пташок ТМ "Природа" - купляю один і той самий - ціна за рік виросла з 25 грн до зараз 45 грн. Вітчизняний виробник. Інфляція 80%. Сир до війни купляли радамер польський 210/кг грн, зараз 355 грн/кг - інфляція 69%.
Сет суши (місцева доставка) - лютий 2022 - 370 грн, зараз 710 грн, інфляція 92%.
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