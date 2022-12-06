Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Додано: Пон 05 гру, 2022 21:47

#Війна



Цього року скарги були, на жаль, також і справжні -- руйнування, катування, вбивства... :( Увесь спектр "творчості" від москволоти.



Тому, як нам переламати хребет московії -- питання, що цікавить безліч людей в усьому світі. І це зрозуміло, бо з переламаним хребтом вони більше не створюватимуть купи проблем. В ідеалі -- може почнуть читати книги. Хай навіть і свої, гнилотні. Або ж традиційно пиячитимуть. Втім, всім вже буде байдуже.



Але питання не таке просте, як може здатись на перший погляд. Передусім тому, що наразі неясно, чи ж він існує, отой здогадний, гіпотетичний хребет! Багато ознак вказують, що все оте одоробало, вся ракова пухлина на Землі -- якась безхребетна... Погодьтесь, що переламати те чого й нема -- то далеко не просте, не тривіальне завдання...



Втім, пробувати таки треба.



І, можливо, краще було би це робити руками самих москвинів. Їм буде простіше намацати в тому всьому багні залишки хребта і здати його в брухт. За пляшку.

Але треба враховувати, що ідея прямого бунту для москвинів ще страшніша, мабуть, аніж, напр., для [колишніх] білорусів. Отже, потрібна якась хитрість.

От, напр., якщо вкинути в те болото думки, що по залізничних коліях приїдуть "бєндєровци", і підкріпити це незначними інвестиціями в пункти приймання брухту -- то вони самі розберуть, поріжуть, і здадуть ті колії. Якщо натякнути, що нафтобазу підірвуть -- то самі все вичерпають і сховають по гаражах. А потім і підірвуть -- приховати сліди розкрадання. І т.д.

Особливо активним особам, якщо вони ще й мають українське коріння (Кубань, Поволжя) -- можна пообіцяти укр.громадянство.

А якщо десь там, в "странє широкай..." і досі живуть громадяни України (кілька мільйончиків?, мдя...) -- то навпаки, позбавляти їх громадянства, дистанційно, з єдиною умовою його повернення -- якщо зроблять там щось суттєво корисне і матимуть потім фото-відео докази.

В ідеалі московія ще й бамкне по цих ДРГ ядрьоною бомбою. ±123км... Похибочка. На своїй території -- несуттєва. Типу хай бояться надалі.

Отак, зовсім незначними інвестиціями, як мені здається, можна було би повернути їх всіх у середньовіччя. І там і залишити. Назавжди... Все як і хотіли.









...але, наразі таки сподіваюсь, що незворотні втрати України нечисленні.

Та й світ нам неабияк допомагає.



Отже,



#ЩоДеннаРубрика

#ЗубоЖіння

#ЗубоЖителі

#ВсеПропало



Бо надумані скарги цьогоріч таки урізноманітнились.



На жаль, не всі зміг почути, порпаючись у донбаській землі, та відстрілючи необачних тупиків. Тих, що москвини.

Але навіть і почуті -- не витримують критики.



Критика -- див. нижче.

Після стрілки.

Одразу.





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ЇЖА

На їжу витратив (за 11/12 цього року) менше аніж будь-коли від початку ведення ел.таблиці. І до кінця року, схоже, так і не матиму нагоди вийти навіть на рівень 2013року... От недарма таки прогнали Овоча! :)

Втім, це все ще таки не дефляція, на жаль. Просто держава й волонтери годували від березня. І гарно годували. Настільки, що в одному з госпіталів, я прочитав у своїй медичній картці "вгодованість хороша". Дивно, що вони так це формулюють... Напружує ;)

Але ще дивніше, що черги #зубожителів на фронт, по дармову їжу (та ще й величезну зарплату) -- чомусь не було. Крім тих, що бачив ще в березні до військомату. А у наступні місяці, коли вже треба була би заміна -- то вже ні... :(

Отже, не такі вже й голодні, я так розумію?





ТЕПЛО

А от цю цікаву тему (щодо зими, опалення і т.п.) -- неможливо було не почути.

Вона "з кожної праски" ж. :)

Втім, глянув свої записи за минулий рік, і суть проблеми все одно здається незрозумілою.

За зиму 21-22рр я потратив на опалення 40м² менше тисячі кВт*год. Що за нічним тарифом електрики становило менше 700₴. Середня температура була понад 14°С. Що градусів десь так на 20... більше аніж нині в окопах. Тобто -- то було дуже тепло.

Якщо нема електрики, то газом буде по ~9кВт*год/м³, отже, ~111м³==1111₴. І тоді все навіть і простіше, бо можна палити цілий день і не треба думати як зберегти тепло з ранку до ночі.

І це для 40м². А якщо вже протупили і викинули старий котел (той, що працював без автоматики й електрики), то тепер будете опалювати, мабуть, саму лише кухню. Газова плита + баняк з водою. Нехай 18м² площі. Отже, треба 50м³ газу на всю зиму. Це 500₴. І це 50/90д/24год=0.023м³/год -- що трохи складнувато, бо може бути меншим аніж мінімум одного пальника газової плити. Доведеться або жити у спеці, або вимикати час від часу. От і живіть тепер з цим...

До речі, цікаво, скільки нині коштуть хати з печами? Торік на ПриКарпатті (рівнинному) було і по 5к$ (для порівняння -- квартири в IF починались від 12к$). Наразі складно глянути -- інет на донбасах паплюжний...



ЕЛЕКТРИКА (й інфопотік)

Та електрика, що для телефонів, смартфонів, і т.п.

Тут мені особливо складно збагнути скарги, бо у походах горами я жив без 220В і місяць, і навіть два. Притому, що читав щодня книги зі смарта. І Gps часто вмикав.

А мав лише маленьку сонячну батарейку на 1Вт. Взимку треба більшу, та й по всьому -- навіть якщо електрики не буде тижнями. Всього лише навчіться читати книги, бо на іграх смарт надто ненажерливий.

Їжа без тепла, електрики й вогню -- це теж просто. Напр., досить лише замочити коричневу гречку і до ранку вже буде схожа на варену. Зелена гречка ще цікавіша -- добре смакує навіть і сухою-сирою.





Тобто, цього року створені всі умови для мандрів у нірвану...

Яким завгодно шляхом.

Хоч на фронті, встеляючи шлях трупами покидьків, що мріяли про новий геноцид, але насправді розплачуються за минулі. За ГолодоМор.

Хоч вдома. Де вже будь хто не нявкатиме і не паплюжитиме нікчемними припущеннями ніби-то ви ліниві. Бо світла нема, тепла нема -- то вони зі спальників і не вилазитимуть.

Хоч у берлозі (як знайдете вільну від ведмедів). Й у товстелезному спальнику. А краще двох :)





О, як хтось ще не знав, то вона отака:

"

нірва́на

-и, ж.

За уявленнями буддистів – блаженний стан спокою людської душі та повної внутрішньої гармонії, що досягається шляхом повної відмови від усіх життєвих турбот, чуттєвих бажань.

|| Місце, де перебувають душі в такому стані.

|| перен. Стан спокою, блаженства.

Пори́нути у нірва́ну — віддатися стану повного спокою, блаженства.

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