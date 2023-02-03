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Політика та гроші / Ми просто так скаржимось (за

звичкою), чи ми дійсно бідні? Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні? + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 21222324 Додано: Суб 29 лип, 2023 09:13 Faceless







Миленько





І ще про зубожіння -- тепер про військове.



Бо всі чомусь ниють, що Захід те, Захід се, Захід зброї мало нам дає... і ми, бачте, через це тут військово зубожіваємо... дуже.

Але чого би то Захід мав давати більше, якщо і так воювати майже нікому? Якщо вже півтора роки на війні лише нещасний неповний 1% населення України? Як таким можна давати більше зброї??

Замкнуте коло: нема кому воювати --> менше дають зброї --> виття, що поки не дадуть, то ми...



+

Телебачення.Торонти.

Усі мають мобілізуватись? (з 32:17).

https://m.youtube.com/watch?v=J0I2JU_8cTw



+

Генадій Друзенко

Україна на розтяжці.

території vs втрати

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... =552648411



+

І ще от подумалось, що не лише фантазія зубожіла в українців (



а ще і совість...



То в середні віки селяни могли байдуже спостерігати як лицарі бодаються і шинкують один іншого. І для селян-кріпаків не було сенсу воювати. Бо всі вигоди від війни діставались таки лицарям. Замки, діви, кріпаки...

Селян могли загнати у військо, але тоді хоча би дозволяли грабувати захоплені міста (як-от нині моск. робили...)



Але ж нині все інакше.

Нині майже кожен житель країни має щось власне. Що буде втрачене в окупації. Нерухомість, авто, вклади в банках.



І, водночас, для більшості є норм.ситуація, що хтось інший безстроково за них воює, ризикує і позбавлений власного життя.

І не соромно ж народові...



Кумедно після цього чути, як народ виє про корупцію влади. Бо корупція (у мирн.час) -- не настільки глибоке морал.падіння. Та й узагалі, навіть для корупції можна придумати героїчні виправдання. Напр., що крадуть для того аби у людей було менше грошей для надспоживання і нищення Землі, Природи...



А от “загрібати жар чужими руками” -- які ж тут можуть бути виправдання...



" Часом мене мучить совість". Як чоловіки за гроші виїжджають з України



Оксана Тороп

BBC News Україна

3 лютого 2023





Ми написали запит в "Укртрансбезпеку", яка є адміністратором системи "Шлях", аби дізнатися, скільки людей внесли в неї за весь цей час, однак відповіді так і не отримали.



В НАЗК кажуть, що, за їхніми даними, станом на вересень 2022 року - це 460 тисяч водіїв, ще близько 100 тисяч внесли обласні військові адміністрації. Тобто понад пів мільйона людей за пів року.



Також ми намагалися отримати цифри від окремих прикордонних ОВА стосовно того, скільки людей вони щомісяця вносять в систему "Шлях" та чи перевіряють правдивість мети поїздки кожного конкретного водія.



В Івано-Франківській ОВА відповіли, що цифри вони не мають, а документи, які подають компанії на водіїв, ретельно перевіряють, якщо є сумніви - відмовляють у виїзді. Не має таких цифр і прикордонна служба - ні скільки чоловіків виїхало за весь цей час по системі "Шлях", ні скільки взагалі чоловіків виїхало з початку війни, ні скільки повернулося. Бо прикордонники, як виявилося, не ведуть такі обліки. Ніхто не веде такі обліки.







пів млн ... зістрибнуло з корабля лише за півроку! це більше аніж є на фронтах з тил.підрозд. включно!! і це ж лише бігові різновиди!!! а ще х.з. скільки лінивців висить десь на деревах...?

а мені тут розказували казки, буцімто в Україні взагалі нема працездатних на заміну у війська... а от гляньте -- як активно вони бігають і ховаються...





І на тлі всього цього -- вже рік як дивує, чому військ.командування не переходить в глуху оборону? Чому не береже солдатів? Якщо нових взяти не має звідки...



Логічніше було би глибоко вкопатись, і вибрати у владу осіб, які зможуть ефективніше й увічливіше випрошувати допомогу в Заходу. Аби нам хоч було чим відстрілюватись...



Але ж треба совість.

У влади, і, передусім, і в народу.



От справді дивно читати як нині всі турбуються про економіку України і тилові роб.місця. А в реалі. вся ця економіка наразі не надто і потрібна. Бо Захід дає зброю, дає гроші, дає їжу (купа зах.консерв і сух.пайків на фронті!), дає товари... А у світі вже давно викидали майже половину їжі вирощеної-виготовленої їжі. Отже, землянам лише трошки треба змінити ставлення до харчів, якщо від нас взагалі перестануть вивозити зерно і т.д.?





Чи важлива під час війни взагалі будь-яка наша економіка (крім військової) і для світу, та й для нас теж..?

Електрика треба, вода, газ. Та й те -- лише розподіл. Їжа для власного споживання. Пекарні.

А до кордону подадуть із Заходу дефіцитні сировину і матеріали, як треба буде.

А на всі наші надлишки (зерно, руду, товари, культуру...) світові глибоко начхати, мабуть. Поляки вже натякнули, що ми заколупали там всіх своїм зерном. То скільки ще треба “колотись, плакати, але лізти на кактус”? Це ж жалюгідно. Це ж ніби вам відкушують руку, а ви другою волосся собі пригладжуєте...



Все для чого ми справді потрібні й корисні -- тицяти путлєра мордою в багно. Навіть і без контрнаступів. Досить лише побільше їх підривати і вбивати де найлегше. І лише від цього наразі залежить допомога і курс валют. І от з цим ми не впораємось з такою дикою прорцією ухилянти/війська. І з таким надміром кротів...

Але якщо ми не будемо корисні -- то все буде талібан, як показав АфганіСтан. Ні -- навіть гірше... Цікаво як там з курсом, після виходу США і припинення допомоги? МиленькоІ щеБо всі чомусь ниють, що Захід те, Захід се, Захід зброї мало нам дає... і ми, бачте, через це тут військово зубожіваємо... дуже.Але чого би то Захід мав давати більше, якщо і так воювати майже нікому? Якщо вже півтора роки на війні лише нещасний неповний 1% населення України? Як таким можна давати більше зброї??Замкнуте коло: нема кому воювати --> менше дають зброї --> виття, що поки не дадуть, то ми...Телебачення.Торонти.Усі мають мобілізуватись? (з 32:17).Генадій ДрузенкоУкраїна на розтяжці.території vs втратиІ ще от подумалось, щов українців ( viewtopic.php?p=5598719#p5598719 ) і не лише військовість,То в середні віки селяни могли байдуже спостерігати як лицарі бодаються і шинкують один іншого. І для селян-кріпаків не було сенсу воювати. Бо всі вигоди від війни діставались таки лицарям. Замки, діви, кріпаки...Селян могли загнати у військо, але тоді хоча би дозволяли грабувати захоплені міста (як-от нині моск. робили...)Але ж нині все інакше.Нині майже кожен житель країни має щось власне. Що буде втрачене в окупації. Нерухомість, авто, вклади в банках.І, водночас, для більшості є норм.ситуація, що хтось інший безстроково за них воює, ризикує і позбавлений власного життя.І не соромно ж народові...Кумедно після цього чути, як народ виє про корупцію влади. Бо корупція (у мирн.час) -- не настільки глибоке морал.падіння. Та й узагалі, навіть для корупції можна придумати героїчні виправдання. Напр., що крадуть для того аби у людей було менше грошей для надспоживання і нищення Землі, Природи...А от “загрібати жар чужими руками” -- які ж тут можуть бути виправдання...пів млн ... зістрибнуло з корабля лише за півроку! це більше аніж є на фронтах з тил.підрозд. включно!! і це ж лише бігові різновиди!!! а ще х.з. скільки лінивців висить десь на деревах...?а мені тут розказували казки, буцімто в Україні взагалі нема працездатних на заміну у війська... а от гляньте -- як активно вони бігають і ховаються...І на тлі всього цього -- вже рік як дивує, чому військ.командування не переходить в глуху оборону? Чому не береже солдатів? Якщо нових взяти не має звідки...Логічніше було би глибоко вкопатись, і вибрати у владу осіб, які зможуть ефективніше й увічливіше випрошувати допомогу в Заходу. Аби нам хоч було чим відстрілюватись...У влади, і, передусім, і в народу.От справді дивно читати як нині всі турбуються про економіку України і тилові роб.місця. А в реалі. вся ця економіка наразі не надто і потрібна. Бо Захід дає зброю, дає гроші, дає їжу (купа зах.консерв і сух.пайків на фронті!), дає товари... А у світі вже давно викидали майже половину їжі вирощеної-виготовленої їжі. Отже, землянам лише трошки треба змінити ставлення до харчів, якщо від нас взагалі перестануть вивозити зерно і т.д.?Чи важлива під час війни взагалі будь-яка наша економіка (крім військової) і для світу, та й для нас теж..?Електрика треба, вода, газ. Та й те -- лише розподіл. Їжа для власного споживання. Пекарні.А до кордону подадуть із Заходу дефіцитні сировину і матеріали, як треба буде.А на всі наші надлишки (зерно, руду, товари, культуру...) світові глибоко начхати, мабуть. Поляки вже натякнули, що ми заколупали там всіх своїм зерном. То скільки ще треба “колотись, плакати, але лізти на кактус”? Це ж жалюгідно. Це ж ніби вам відкушують руку, а ви другою волосся собі пригладжуєте...Все для чого ми справді потрібні й корисні -- тицяти путлєра мордою в багно. Навіть і без контрнаступів. Досить лише побільше їх підривати і вбивати де найлегше. І лише від цього наразі залежить допомога і курс валют. І от з цим ми не впораємось з такою дикою прорцією ухилянти/війська. І з таким надміром кротів...Але якщо ми не будемо корисні -- то все буде талібан, як показав АфганіСтан. Ні -- навіть гірше... Цікаво як там з курсом, після виходу США і припинення допомоги? Bobua Повідомлень: 1248 З нами з: 24.08.10 Подякував: 100 раз. Подякували: 120 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 21222324 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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