Summer’s Almost GoneThe DoorsЦе вже друге літо, яке у мене вкрали.Друге літо як я у війську, замість ходити в горах...#ВсеПропало#ЩоДеннаРубрика#ЩоРічнаРубрика#зубоЖіння#зубоЖителі#ХронікиЗубажінняМабуть добігло кінця десятирічне дослідження теми “зубожіння”.(бо записувати всі витрати в ел.формі почав ще аж у кінці 2012, а у війську вже півтора роки витрати зовсім атипові...)Відбувалось дослідження нерівномірно. Довгий час не вдавалось збагнути чого всі ниють, бідкаються і скиглять.Більше того -- що більше накопичувалось записів і розрахунків, і що більше було довіри до інфо держстату -- то незрозумілішим ставало все це зубожальне явище!І лише в останній рік, завдяки загостренню старечого слабоумства у царька -- вдалось вирватись з непрохідного шляху досліджень. І відкопати цілий “клондайк” справжніх суч.зубожінь...періоду.і сам усереднив за рік:2012 = 1042 (тоді, 1 січня вперше перетнув 1тис.грв)2022 = 2457зростання за 10років у 2.357разів, тобто на А в 2016 я мав досвід харчування лише за 0,5...1 офіц.прож.мін (у поході горами). І вдосталь, і здоров`я покращується. А фізіологічн.прож.мін. (харчуватись лише крупами і олією) тоді був суттєво меншим аніж прож.мін.Але цікаво, що прив`язане до цього прож.мін? От якщо напр., мін.пенсії, то який продукт.кошик у їхніх отримувачів, і яка у нього інфляція? Бо нижче -- то ж зовсім загальна. інфл.(==(На УкрСтаті взяв Січень-грудень 2022 / до відповідного періоду 2012 року/ to corresponding period of previous year. Поділив всі результати на 100, а потім поперемножував).А взагалі -- вражає витривалість тих статистів.Вони збирають дані, роблять розрахунки, дають результати у вільний, безкоштовний доступ і отримуюють за це, мабуть, якусь невеличку держ.зарплату, а ще й мегатони ненависті й образ від “вдячного населення”.Що, народе, дуже кортить пожити у інформаційно закритому світі, де корисна інфо буде за гроші, чи ще якось складніше? Зате от меми у фіцбуках і далі будуть безплатні. Або, точніше, хтось оплатить “саме такі як вам треба”...Що цікаво, зубожителі люблять стогнати про 100% інфл. Тобто подвоєння цін щороку. І це було би = 2^10=1024рази за десять років. Зараз вже були би мільйонні витрати і зарплати, якби ті плачі збулись...-- от вже чомусь складно з доступом до інфо... І на держстаті, й на “мінфіні” є лише січень 2022. І на мінфі то схоже копія...Взяв з пенс.фонду. Але там чомусь пропали старі роки (і 2012). Брав їх з протоколу розрахунку потенц.пенсії, який робить пенс.калькулятор,Розбіжність “мінфін” і ПФУ =9.6% (у ПФУ менше і потім півтора десятку млн людей виходять більші пенс.коеф. і більша пенсія! і які ж це “бариги” таке придумали...!?)2012 = 2753 (2.64прож.мін)2022 =13374 (порахував в ел.табл. і це = 5.44прож.мін.)Зростання за 10років в 4.86рази =Зарплати ростуть суттєво швидше аніж ціни. Так, це воно. Зубожіння. Не інакше...Головні віхи зубожального дослідження:“В Україні рівень середньодушових доходів на члена сім’ї” (десь у 2013) -- це:решта -- менше 2п.мін...(зі статті Крамара, “рушійна сила європейських перетворень”).3прож.мін хоч і слабо, але теж росли (щопівроку) і нині = 7.8т.г./міс. == 93т.грв/рік, але цього все ще вистачить на дуже жирне життя (харчуватись самим лише смачним, калорійним твердим сиром по 333грв/кг (==1грв/10ккал) і нічим дешевшим; витрачати не менше 314м3 газу щороку, бо це вписали в кодекс ГРМ, і це буде понад 400Вт/м2 за добу, терпіть спеку...; мати десь так два смартфони по 234$, різних поколінь і користуватись ними всього лише по 12 років; читати без обмежень вже безкоштовну оцифровану класику й ходити пару разів на міс. в філармонію, то дешево...) І ще й лишиться тис. з 10. На одяг і взуття? Але хіба можливо його так швидко зношувати? От я вже років з 10 одяг не купую. Намагаюсь зносити попередні закупівлі (жаль, що не записав в ел.формі скільки то було). Дещо нове дарував. Але і досі -- носити не переносити...І при всьому цьому мін.зарп. -- майже впритул підійшла до цих 3прож.мін.Звісно ж, якщо мати “дуже велике натхнення”, то можна і млн$/день витратити. Купити, напр., якусь заправку, підпалити і роздивлятись до вечора як вона горить-вибухає...Але як, як потратити більше 3прож.мін за міс., якщо ставитись до витрат осмислено, виважено, розумно? Якщо, напр., потрібно було би доводити, що справді чесно, відповідально все спожили, а не тупо викинули невикористаним (чит. повість “Чума Мідаса” Фредеріка Пола) і не роз`їлись як свині (а от у повісті доводилось...) А ще от для моторошності прочитайте оповідання “Базар” зі збірки укр.фант.От чи маєте в себе хоч якусь річ, яка би за вас вступилась у випадку чого...?За останні пару млн.років -- життя ще не бувало таким простим і легким з фінанс.точки зору як нині, всі вже вкінець зажерлисяале, водночас, ще не бувало аж так багато безпідставного скиглення... ( Ал. Гор, книга “Земля у рівновазі” , і це дуже скорочений переказ кількатесят сторінок).За всіма фінанс.ознаками --Більше того -- воно вдвічі багатше, аніж мало би бути, якби ми берегли Землю.З точки зору безпеки -- навіть у війну тили майже незагрожені і дуже спокійно почуваються. І не напружуються. За місяць після поранення, і за 12діб у відпустці (раз за 18міс...) -- не чув жодного гупання і прильоту...І дуже-дуже дивно, що це все називають пеклом чи ще якось так паплюжно...Ще цікаве про витрати: Особисті дані про інфляцію їжі з [2013 по 2021], -- у ДержСтату інфляція вийшла більшою за цей період! Просто тому, мабуть, що у них фіксований “споживчий кошик”. І вони не можуть одразу перемикатись на вигідніші товари. А в $ і дивний “зашморг часу” -- ніби 19-21рр пройшли 16-18рр по другому колу. Дивовижно. І в політиці, і у війську, і навіть у валюті -- всюди стрибнули в минуле. Мдя... “Викинь мотлох із життя” -- хороша книга від Кондо Марі. А ще “Зерно БогоПодібної Сили” Мака Рейнольдса. Заохочують припиняти купувати мотлох; А що як “зубоЖіння” -- то просто мода така??? Традиційна. Просто всім подобається про це казати. Про неприродність нашого життя і житла; Люди нині запекло і задорого оточують себе неприродніми речами, матеріалами, поверхнями... Незрозуміло чому. Це і витрати, і на психіку ж тисне мабуть... (не)естетичність (над)споживання; От важко збагнути, чому люди витрачають ресурсів більше (в рази), аніж могли би. Чому ні зайві витрати грошей, ні огидність перевитрат не зупиняє? Мрії про дефляцію... ех, от вона би припинила надспоживацтво; -- можливо, все ж таки, що люди відкладали би необов`язкові витрати на потім, якби знали що товари дешевшатимуть...Але то все були гроші, витрати і т.п. у відносно мирн.час.А от упочалась велика війна.І ось тут-то і почали поволі розкриватись всілякі фонтани зубожінь.Але не фінансових (про які так всі чомусь люблять бідкатись...), а зовсім інших...* Перші тривожні дзвіночки, що ж саме зубожіло в людей за останні пару поколінь... -- цікава книга „Місто дівчат” Елізабет Ґілберт зі згадками про ІІ світову;* потім річниця великої війни і другий тривожний дзвін -- наші війська не замінюють, від слова “взагалі”. І ніяких ознак посилення мобілізації. Справжнісінький “Severance” по-українськи... З тією лише різницею, що у серіалі домашні люди могли би пожаліти свої працюючі копії, якби знали умови праці. А тут -- якось дуже х.з...Бо наразі розкрилась зубожіння чесності, -- в тилах всі вдають хворих/незамінних/цінних, і з військ люди йдуть або дуже покалічені, або під приводами “доглядання”; зубожіння стриманості утриманців, -- вже починають затикати рота військам, що захищають увесь той рай, майно, гроші...; зубожіння фантазії, -- тил навіть не здатен придумувати красиві пояснення для свого ухилення; і зубожіння совісті... -- зрештою всі ті 99% (які не на війні), розуміють, що щось не так, що так не має і не може бути..., але вони притлумлють це неприємне відчуття і запихають його кудись в темний куточок...Нещирість нині всюди і у всьому.От, напр., навіть підприємці люблять чомусь хвалитись, ніби платять купу податків, хоча насправді вони є просто податк.агентами своїх працівників (податки зарплат) і споживачів (податки закладені в ціни товарів і послуг). А особисто платять податки лише зі свого власного споживання і частинки власн.прибутків.А це ж справді цінні, потрібні люди (чит. Айн Ренд), але й вони отак надимаються... замість хвалитись реал.соц.функцією -- створення роб.місць і/або задоволення споживч.попиту.То що вже казати про всіх інших?Отаке...З одного боку -- люди живуть нині дуже сито, дуже смачно, дуже “запаковано”... Як ніколи в історії.А з іншого боку -- зовсім те все не цінують, та ще й дожились до ожиріння, апатії, страху, і загрозливої втрати вміння, здатності, та й навіть бажання(?) боротись і за своє життя, і за купи всього того свого майна (мотлоху), і за національний життєвий простір -- та просто за все-все-все.Все як у іншій книзі автора “Чуми Мідаса”, зд. Про нашого ~сучасника у майбутньому. Існують у книзі кріокамери для людей (і вони їх сприймають як подорож у “ще краще майбутнє”). І там, у них, майже втрачена здатність захищати все оте казкове життя (бо вони всі побігли ховатись в ті камери, “перечікувати...”, щойно почули, що якісь прибульці летять воювати...!) І де тут суттєва відмінність з нашим часом? Хіба що нападають не прибульці, а майже що дикуни з позаминулого тисячоліття... І хай ми навіть цивілізовані й розумні, але яка від того користь,а тупість дикунів дає їм таку перевагу як-от тупо повзти на смерть невідомо за що і невідомо де у чужій країні... Хіба ж допомогла римлянам “тупість” і нецивілізованість варварів?Ех... Цікаво було би почитати форуми тих часів.Але резерв.копії не понароблювали. Кляті телята пожаліли пергаментів... Цікаво чи ж і нині хтось пожаліє пари ТібіБайт на текст і буде потім “Silo” без згадок про минуле?Але найбільше лякає, що навіть фронтова зарплата (яка у 8-9 разів більша за середню) і за місяць якої можна потім добре жити цілий рік (по 3.9прож.мін./міс!), і навіть грандіозні виплати дружинам-дітям у випадку смерті -- все одно не спонукають нині укр.народ воювати хоч би по кілька міс.кожному. І за себе і за майбутнє дітей. 15млн нащадкам, трясця. Але лише трохи 55р+ людей бачив у війську. Тобто навіть звична для нашої епохи суч.традиція красти, брехати, чи й убивати “бо це ж заради діточок...” -- і це виявилось фікцією..., щойно сказали, що треба ж ризикнути, хай навіть і пенсійними, хворобливими рештками, але таки ж власного життя.Ще один доказ, яке багате нині життя...То а скільки ж тоді треба було би платити жителям Центр.-Зах.Європи аби вони пішли на війну? От якби на них напали? Якщо вони і без війни мають чистими 1.5---2тис€ (після податк. і страхувань) чи й більше заробітку!? Якщо мирні зарплати у всіх 1-2-3-... тис$ -- то за скільки такі люди підуть на кордон у бліндажі?Для порівняння -- ще років 80-70 тому УПА воювала і без грошей, і без постачання зброї, і лише завдяки волонтерству населення.Нині є все, просто треба зупинити поширення пекла -- а воювати вже чомусь і нікому...Але ось тут то й закрадаютьсяХай навіть фінанс.показники і свідчать про це.Бо хіба населення в раю може бути аж таким нежиттєздатним?? Хай хоч що там казали у фільмі “Матриця”...І з точки зору релігії ситуація теж незбагненна.Люди і так вже отримавши благ через край, всього того не цінують, але і далі щось випрошують, зокрема “царство і волю Його”. А потім самі ж і нищать щодень Землю, але хіба ж то від початку не було готове “царство і воля”?А. І ще ж захисту просять. Хоча це дивно, бо від інших людей, хай навіть і якихось дуже деформованих, треба ж захищати себе самостійно, хіба ні?І щенавіть і у цивілізованих нас.“Додаткове” сумне явище нині -- мови збіднюються по всьому світові. Останні десятиліття (чи й ціле століття?) І не лише в укрів, яких гнобили, а мову знищували...Але таки просто полистайтеЛише гляньте, яка тоді була колекція укр.слів. Прозрієте... Половини вже нема нині, мабуть.Приємно, що за рік укр.військо почало слухати укр.музику, а не москвинську. Чи може то просто радіостанції нарешті хтось таки забембав, на щастя? Але це лише початок довгого шляху...Та й узагалі з інтелектом у всьому світі щось недобре коїться. З отим звичайним, котрий “неМашинний”. Фільм “ідіократія”, напр., видається дедалі реалістичнішим.Як приклад величезних проблем з математикою у народу -- див. вище про інфляцію.Все разом --“Доповнення” до морал.зубож... Повний “комплект”.Ми, і цивілізовані, і хай навіть і на порядок багатші (грошима і т.п.) за дикунів. Але х.з. чи розумніші, бо ті люди могли вижити в лісі, і знали всі рослини...Чи достатнього того, що у нас лишилось, от у чому питання?Об`єктивна реальність нашого світу -- дедалі насиченіша, обширніша, багатша. І Природу ми ще не вкінець знищили, і “доповнену реальність” вже здобули.А отДивовижна, незбагненна підміна понять відбулась у суч.житті!Про гроші, їжу, мотлох..., яких у нашому житті дедалі більше, і так (за)багато викидають... -- от про це скиглять. Доходячи аж до абсурду.А про реал.проблеми -- чомусь сором`язливе мовчання...Людство з жировими пузиками скаржиться на “голод і геноцид”, але чомусь ні півслова про чесність, щирість, стриманість, совість, чи хоч би про інтелект, фантазію, стійкість... От ніяких же ж скарг! От ніби зовсім з цим все добре... І от хоч би хтось бідкався “не можу придумати гарну причину ухилятись від війська, а про синків депутатів повторювати втисячне -- якось вже аж тупо і соромно...” Ніхто.