Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Бо всі чомусь ниють, що Захід те, Захід се, Захід зброї мало нам дає... і ми, бачте, через це тут військово зубожіваємо... дуже. Але чого би то Захід мав давати більше, якщо і так воювати майже нікому? Якщо вже півтора роки на війні лише нещасний неповний 1% населення України? Як таким можна давати більше зброї?? Замкнуте коло: нема кому воювати --> менше дають зброї --> виття, що поки не дадуть, то ми...
То в середні віки селяни могли байдуже спостерігати як лицарі бодаються і шинкують один іншого. І для селян-кріпаків не було сенсу воювати. Бо всі вигоди від війни діставались таки лицарям. Замки, діви, кріпаки... Селян могли загнати у військо, але тоді хоча би дозволяли грабувати захоплені міста (як-от нині моск. робили...)
Але ж нині все інакше. Нині майже кожен житель країни має щось власне. Що буде втрачене в окупації. Нерухомість, авто, вклади в банках.
І, водночас, для більшості є норм.ситуація, що хтось інший безстроково за них воює, ризикує і позбавлений власного життя. І не соромно ж народові...
Кумедно після цього чути, як народ виє про корупцію влади. Бо корупція (у мирн.час) -- не настільки глибоке морал.падіння. Та й узагалі, навіть для корупції можна придумати героїчні виправдання. Напр., що крадуть для того аби у людей було менше грошей для надспоживання і нищення Землі, Природи...
А от “загрібати жар чужими руками” -- які ж тут можуть бути виправдання...
"Часом мене мучить совість". Як чоловіки за гроші виїжджають з України
Оксана Тороп BBC News Україна 3 лютого 2023
Ми написали запит в "Укртрансбезпеку", яка є адміністратором системи "Шлях", аби дізнатися, скільки людей внесли в неї за весь цей час, однак відповіді так і не отримали.
В НАЗК кажуть, що, за їхніми даними, станом на вересень 2022 року - це 460 тисяч водіїв, ще близько 100 тисяч внесли обласні військові адміністрації. Тобто понад пів мільйона людей за пів року.
Також ми намагалися отримати цифри від окремих прикордонних ОВА стосовно того, скільки людей вони щомісяця вносять в систему "Шлях" та чи перевіряють правдивість мети поїздки кожного конкретного водія.
В Івано-Франківській ОВА відповіли, що цифри вони не мають, а документи, які подають компанії на водіїв, ретельно перевіряють, якщо є сумніви - відмовляють у виїзді. Не має таких цифр і прикордонна служба - ні скільки чоловіків виїхало за весь цей час по системі "Шлях", ні скільки взагалі чоловіків виїхало з початку війни, ні скільки повернулося. Бо прикордонники, як виявилося, не ведуть такі обліки. Ніхто не веде такі обліки.
пів млн ... зістрибнуло з корабля лише за півроку! це більше аніж є на фронтах з тил.підрозд. включно!! і це ж лише бігові різновиди!!! а ще х.з. скільки лінивців висить десь на деревах...? а мені тут розказували казки, буцімто в Україні взагалі нема працездатних на заміну у війська... а от гляньте -- як активно вони бігають і ховаються...
І на тлі всього цього -- вже рік як дивує, чому військ.командування не переходить в глуху оборону? Чому не береже солдатів? Якщо нових взяти не має звідки...
Логічніше було би глибоко вкопатись, і вибрати у владу осіб, які зможуть ефективніше й увічливіше випрошувати допомогу в Заходу. Аби нам хоч було чим відстрілюватись...
Але ж треба совість. У влади, і, передусім, і в народу.
От справді дивно читати як нині всі турбуються про економіку України і тилові роб.місця. А в реалі. вся ця економіка наразі не надто і потрібна. Бо Захід дає зброю, дає гроші, дає їжу (купа зах.консерв і сух.пайків на фронті!), дає товари... А у світі вже давно викидали майже половину їжі вирощеної-виготовленої їжі. Отже, землянам лише трошки треба змінити ставлення до харчів, якщо від нас взагалі перестануть вивозити зерно і т.д.?
Чи важлива під час війни взагалі будь-яка наша економіка (крім військової) і для світу, та й для нас теж..? Електрика треба, вода, газ. Та й те -- лише розподіл. Їжа для власного споживання. Пекарні. А до кордону подадуть із Заходу дефіцитні сировину і матеріали, як треба буде. А на всі наші надлишки (зерно, руду, товари, культуру...) світові глибоко начхати, мабуть. Поляки вже натякнули, що ми заколупали там всіх своїм зерном. То скільки ще треба “колотись, плакати, але лізти на кактус”? Це ж жалюгідно. Це ж ніби вам відкушують руку, а ви другою волосся собі пригладжуєте...
Все для чого ми справді потрібні й корисні -- тицяти путлєра мордою в багно. Навіть і без контрнаступів. Досить лише побільше їх підривати і вбивати де найлегше. І лише від цього наразі залежить допомога і курс валют. І от з цим ми не впораємось з такою дикою прорцією ухилянти/війська. І з таким надміром кротів... Але якщо ми не будемо корисні -- то все буде талібан, як показав АфганіСтан. Ні -- навіть гірше... Цікаво як там з курсом, після виходу США і припинення допомоги?
Це вже друге літо, яке у мене вкрали. Друге літо як я у війську, замість ходити в горах...
#ВсеПропало
#ЩоДеннаРубрика #ЩоРічнаРубрика
#зубоЖіння #зубоЖителі #ХронікиЗубажіння
Мабуть добігло кінця десятирічне дослідження теми “зубожіння”. (бо записувати всі витрати в ел.формі почав ще аж у кінці 2012, а у війську вже півтора роки витрати зовсім атипові...)
Відбувалось дослідження нерівномірно. Довгий час не вдавалось збагнути чого всі ниють, бідкаються і скиглять. Більше того -- що більше накопичувалось записів і розрахунків, і що більше було довіри до інфо держстату -- то незрозумілішим ставало все це зубожальне явище!
І лише в останній рік, завдяки загостренню старечого слабоумства у царька -- вдалось вирватись з непрохідного шляху досліджень. І відкопати цілий “клондайк” справжніх суч.зубожінь...
Фін.рамки періоду.
Прожитк.мін. (з minfin.com.ua) і сам усереднив за рік: 2012 = 1042 (тоді, 1 січня вперше перетнув 1тис.грв) 2022 = 2457 зростання за 10років у 2.357разів, тобто на +135.7% А в 2016 я мав досвід харчування лише за 0,5...1 офіц.прож.мін (у поході горами). І вдосталь, і здоров`я покращується. А фізіологічн.прож.мін. (харчуватись лише крупами і олією) тоді був суттєво меншим аніж прож.мін. Але цікаво, що прив`язане до цього прож.мін? От якщо напр., мін.пенсії, то який продукт.кошик у їхніх отримувачів, і яка у нього інфляція? Бо нижче -- то ж зовсім загальна. інфл.
Інфляція за 10 років =3.5рази (==+250%) (На УкрСтаті взяв Січень-грудень 2022 / до відповідного періоду 2012 року/ to corresponding period of previous year. Поділив всі результати на 100, а потім поперемножував). До речі, сумарно з 2013 по 2021, у ДержСтату інфляція по їжі була більша моєї! А взагалі -- вражає витривалість тих статистів. Вони збирають дані, роблять розрахунки, дають результати у вільний, безкоштовний доступ і отримуюють за це, мабуть, якусь невеличку держ.зарплату, а ще й мегатони ненависті й образ від “вдячного населення”. Що, народе, дуже кортить пожити у інформаційно закритому світі, де корисна інфо буде за гроші, чи ще якось складніше? Зате от меми у фіцбуках і далі будуть безплатні. Або, точніше, хтось оплатить “саме такі як вам треба”... Що цікаво, зубожителі люблять стогнати про 100% інфл. Тобто подвоєння цін щороку. І це було би = 2^10=1024рази за десять років. Зараз вже були би мільйонні витрати і зарплати, якби ті плачі збулись...
Середн.зарпл. -- от вже чомусь складно з доступом до інфо... І на держстаті, й на “мінфіні” є лише січень 2022. І на мінфі то схоже копія... Взяв з пенс.фонду. Але там чомусь пропали старі роки (і 2012). Брав їх з протоколу розрахунку потенц.пенсії, який робить пенс.калькулятор, на порталі ПФУ. Розбіжність “мінфін” і ПФУ =9.6% (у ПФУ менше і потім півтора десятку млн людей виходять більші пенс.коеф. і більша пенсія! і які ж це “бариги” таке придумали...!?) 2012 = 2753 (2.64прож.мін) 2022 =13374 (порахував в ел.табл. і це = 5.44прож.мін.) Зростання за 10років в 4.86рази = +386%
Зарплати ростуть суттєво швидше аніж ціни. Так, це воно. Зубожіння. Не інакше...
Головні віхи зубожального дослідження:
“В Україні рівень середньодушових доходів на члена сім’ї” (десь у 2013) -- це: 7.1% > 3прож.мін; 21.4% = 2-3прож.мін; решта -- менше 2п.мін... (зі статті Крамара, “рушійна сила європейських перетворень”). 3прож.мін хоч і слабо, але теж росли (щопівроку) і нині = 7.8т.г./міс. == 93т.грв/рік, але цього все ще вистачить на дуже жирне життя (харчуватись самим лише смачним, калорійним твердим сиром по 333грв/кг (==1грв/10ккал) і нічим дешевшим; витрачати не менше 314м3 газу щороку, бо це вписали в кодекс ГРМ, і це буде понад 400Вт/м2 за добу, терпіть спеку...; мати десь так два смартфони по 234$, різних поколінь і користуватись ними всього лише по 12 років; читати без обмежень вже безкоштовну оцифровану класику й ходити пару разів на міс. в філармонію, то дешево...) І ще й лишиться тис. з 10. На одяг і взуття? Але хіба можливо його так швидко зношувати? От я вже років з 10 одяг не купую. Намагаюсь зносити попередні закупівлі (жаль, що не записав в ел.формі скільки то було). Дещо нове дарував. Але і досі -- носити не переносити... І при всьому цьому мін.зарп. -- майже впритул підійшла до цих 3прож.мін. Звісно ж, якщо мати “дуже велике натхнення”, то можна і млн$/день витратити. Купити, напр., якусь заправку, підпалити і роздивлятись до вечора як вона горить-вибухає... Але як, як потратити більше 3прож.мін за міс., якщо ставитись до витрат осмислено, виважено, розумно? Якщо, напр., потрібно було би доводити, що справді чесно, відповідально все спожили, а не тупо викинули невикористаним (чит. повість “Чума Мідаса” Фредеріка Пола) і не роз`їлись як свині (а от у повісті доводилось...) А ще от для моторошності прочитайте оповідання “Базар” зі збірки укр.фант. “Пентакль”. От чи маєте в себе хоч якусь річ, яка би за вас вступилась у випадку чого...?
За всіма фінанс.ознаками -- нині райське життя. Більше того -- воно вдвічі багатше, аніж мало би бути, якби ми берегли Землю. З точки зору безпеки -- навіть у війну тили майже незагрожені і дуже спокійно почуваються. І не напружуються. За місяць після поранення, і за 12діб у відпустці (раз за 18міс...) -- не чув жодного гупання і прильоту... І дуже-дуже дивно, що це все називають пеклом чи ще якось так паплюжно...
Але то все були гроші, витрати і т.п. у відносно мирн.час.
А от у 2022 почалась велика війна. І ось тут-то і почали поволі розкриватись всілякі фонтани зубожінь. Але не фінансових (про які так всі чомусь люблять бідкатись...), а зовсім інших... * Перші тривожні дзвіночки, що ж саме зубожіло в людей за останні пару поколінь... -- цікава книга „Місто дівчат” Елізабет Ґілберт зі згадками про ІІ світову; * потім річниця великої війни і другий тривожний дзвін -- наші війська не замінюють, від слова “взагалі”. І ніяких ознак посилення мобілізації. Справжнісінький “Severance” по-українськи... З тією лише різницею, що у серіалі домашні люди могли би пожаліти свої працюючі копії, якби знали умови праці. А тут -- якось дуже х.з...
Бо наразі розкрилась ціла прірва тотал.морал.зубожіння: * зубожіння чесності, -- в тилах всі вдають хворих/незамінних/цінних, і з військ люди йдуть або дуже покалічені, або під приводами “доглядання”; * зубожіння стриманості утриманців, -- вже починають затикати рота військам, що захищають увесь той рай, майно, гроші...; * зубожіння фантазії, -- тил навіть не здатен придумувати красиві пояснення для свого ухилення; * і зубожіння совісті... -- зрештою всі ті 99% (які не на війні), розуміють, що щось не так, що так не має і не може бути..., але вони притлумлють це неприємне відчуття і запихають його кудись в темний куточок...
Нещирість нині всюди і у всьому. От, напр., навіть підприємці люблять чомусь хвалитись, ніби платять купу податків, хоча насправді вони є просто податк.агентами своїх працівників (податки зарплат) і споживачів (податки закладені в ціни товарів і послуг). А особисто платять податки лише зі свого власного споживання і частинки власн.прибутків. А це ж справді цінні, потрібні люди (чит. Айн Ренд), але й вони отак надимаються... замість хвалитись реал.соц.функцією -- створення роб.місць і/або задоволення споживч.попиту. То що вже казати про всіх інших?
Отаке... З одного боку -- люди живуть нині дуже сито, дуже смачно, дуже “запаковано”... Як ніколи в історії. А з іншого боку -- зовсім те все не цінують, та ще й дожились до ожиріння, апатії, страху, і загрозливої втрати вміння, здатності, та й навіть бажання(?) боротись і за своє життя, і за купи всього того свого майна (мотлоху), і за національний життєвий простір -- та просто за все-все-все. Все як у іншій книзі автора “Чуми Мідаса”, зд. Про нашого ~сучасника у майбутньому. Існують у книзі кріокамери для людей (і вони їх сприймають як подорож у “ще краще майбутнє”). І там, у них, майже втрачена здатність захищати все оте казкове життя (бо вони всі побігли ховатись в ті камери, “перечікувати...”, щойно почули, що якісь прибульці летять воювати...!) І де тут суттєва відмінність з нашим часом? Хіба що нападають не прибульці, а майже що дикуни з позаминулого тисячоліття... І хай ми навіть цивілізовані й розумні, але яка від того користь, якщо цивілізоване людство розм`якло, якщо стійкість зубожіла, а тупість дикунів дає їм таку перевагу як-от тупо повзти на смерть невідомо за що і невідомо де у чужій країні... Хіба ж допомогла римлянам “тупість” і нецивілізованість варварів? Ех... Цікаво було би почитати форуми тих часів. Але резерв.копії не понароблювали. Кляті телята пожаліли пергаментів... Цікаво чи ж і нині хтось пожаліє пари ТібіБайт на текст і буде потім “Silo” без згадок про минуле?
Але найбільше лякає, що навіть фронтова зарплата (яка у 8-9 разів більша за середню) і за місяць якої можна потім добре жити цілий рік (по 3.9прож.мін./міс!), і навіть грандіозні виплати дружинам-дітям у випадку смерті -- все одно не спонукають нині укр.народ воювати хоч би по кілька міс.кожному. І за себе і за майбутнє дітей. 15млн нащадкам, трясця. Але лише трохи 55р+ людей бачив у війську. Тобто навіть звична для нашої епохи суч.традиція красти, брехати, чи й убивати “бо це ж заради діточок...” -- і це виявилось фікцією..., щойно сказали, що треба ж ризикнути, хай навіть і пенсійними, хворобливими рештками, але таки ж власного життя. Гроші вже не працюють, не заохочують. Ще один доказ, яке багате нині життя... То а скільки ж тоді треба було би платити жителям Центр.-Зах.Європи аби вони пішли на війну? От якби на них напали? Якщо вони і без війни мають чистими 1.5---2тис€ (після податк. і страхувань) чи й більше заробітку!? Якщо мирні зарплати у всіх 1-2-3-... тис$ -- то за скільки такі люди підуть на кордон у бліндажі?
Для порівняння -- ще років 80-70 тому УПА воювала і без грошей, і без постачання зброї, і лише завдяки волонтерству населення. Нині є все, просто треба зупинити поширення пекла -- а воювати вже чомусь і нікому...
Але ось тут то й закрадаються сумніви, що ми вже живемо в раю. Хай навіть фінанс.показники і свідчать про це. Бо хіба населення в раю може бути аж таким нежиттєздатним?? Хай хоч що там казали у фільмі “Матриця”...
І з точки зору релігії ситуація теж незбагненна. Люди і так вже отримавши благ через край, всього того не цінують, але і далі щось випрошують, зокрема “царство і волю Його”. А потім самі ж і нищать щодень Землю, але хіба ж то від початку не було готове “царство і воля”? А. І ще ж захисту просять. Хоча це дивно, бо від інших людей, хай навіть і якихось дуже деформованих, треба ж захищати себе самостійно, хіба ні?
І ще про розум, навіть і у цивілізованих нас.
“Додаткове” сумне явище нині -- мови збіднюються по всьому світові. Останні десятиліття (чи й ціле століття?) І не лише в укрів, яких гнобили, а мову знищували... Але таки просто полистайте укр-німец. словник ХІХст., 1886 року. Лише гляньте, яка тоді була колекція укр.слів. Прозрієте... Половини вже нема нині, мабуть. Приємно, що за рік укр.військо почало слухати укр.музику, а не москвинську. Чи може то просто радіостанції нарешті хтось таки забембав, на щастя? Але це лише початок довгого шляху...
Та й узагалі з інтелектом у всьому світі щось недобре коїться. З отим звичайним, котрий “неМашинний”. Фільм “ідіократія”, напр., видається дедалі реалістичнішим. Як приклад величезних проблем з математикою у народу -- див. вище про інфляцію.
Все разом -- зубожіння інтелекту. “Доповнення” до морал.зубож... Повний “комплект”. Ми, і цивілізовані, і хай навіть і на порядок багатші (грошима і т.п.) за дикунів. Але х.з. чи розумніші, бо ті люди могли вижити в лісі, і знали всі рослини... Чи достатнього того, що у нас лишилось, от у чому питання?
Об`єктивна реальність нашого світу -- дедалі насиченіша, обширніша, багатша. І Природу ми ще не вкінець знищили, і “доповнену реальність” вже здобули. А от з людством, зокрема і в Україні -- відчувається якась біда...
Висновки. Дивовижна, незбагненна підміна понять відбулась у суч.житті! Про гроші, їжу, мотлох..., яких у нашому житті дедалі більше, і так (за)багато викидають... -- от про це скиглять. Доходячи аж до абсурду. А про реал.проблеми -- чомусь сором`язливе мовчання... Людство з жировими пузиками скаржиться на “голод і геноцид”, але чомусь ні півслова про чесність, щирість, стриманість, совість, чи хоч би про інтелект, фантазію, стійкість... От ніяких же ж скарг! От ніби зовсім з цим все добре... І от хоч би хтось бідкався “не можу придумати гарну причину ухилятись від війська, а про синків депутатів повторювати втисячне -- якось вже аж тупо і соромно...” Ніхто.
Bobua написав:Але найбільше лякає, що навіть фронтова зарплата (яка у 8-9 разів більша за середню) і за місяць якої можна потім добре жити цілий рік (по 3.9прож.мін./міс!), і навіть грандіозні виплати дружинам-дітям у випадку смерті -- все одно не спонукають нині укр.народ воювати хоч би по кілька міс.кожному. І за себе і за майбутнє дітей. 15млн нащадкам, трясця. Але лише трохи 55р+ людей бачив у війську. Тобто навіть звична для нашої епохи суч.традиція красти, брехати, чи й убивати “бо це ж заради діточок...” -- і це виявилось фікцією..., щойно сказали, що треба ж ризикнути, хай навіть і пенсійними, хворобливими рештками, але таки ж власного життя. Гроші вже не працюють, не заохочують. Ще один доказ, яке багате нині життя...
Це частково і проблема комунікації держави, взагалі жодного разу не бачив адекватної реклами мобілізації (совкове "вступай у гвардію" не рахується), досі основна асоціація наріда "дадуть повістку і одразу кинуть під бахмут". Навіть у русні це все набагато якісніше зроблено - все обвішано цифрами зарплат та виплат сім'ї, по тв білі лади. Рекрутери ходять бідними дєрєвнями і обробляють населення.
Армія - повинна асоціюватися з кар'єрним зростанням, грошима та потужною інституцією. Ну в Україні так чи інакше це відбуватиметься, на голому патріотизмі довго не виїдеш, але поки якось повільно. Навіть у США служити йдуть не стільки за зарплатами, як за довічними пільгами особливо на медицину.
Bobua написав:Але чого би то Захід мав давати більше, якщо і так воювати майже нікому? Якщо вже півтора роки на війні лише нещасний неповний 1% населення України? Як таким можна давати більше зброї?
Ага. Это если под зброей понимать АК-47 образца 1947 года (еще Сталин был жив). Тогда да, надо еще больше чловіків наловити. А сколько нужно людей чтоб воевать самолетом Ф16, ракетой АТАКАМС ну или например ЯО если б его дали по-чесному, в замен забранного "не мытьем так катаньем" в 91м году?