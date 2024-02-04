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Політика та гроші
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Ми просто так скаржимось (за
звичкою), чи ми дійсно бідні?

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 20:23

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

Bobua думаю, вам би такий формат сподобався :

https://life.liga.net/poyasnennya/artic ... skyi-rynok
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