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Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 бер, 2024 20:37
Якщо не про їжу, можна ще й про патріотизм просунути. Ось патріоізм це про те, коли люди похилого віку не живуть на злиденну пенсію.
А загалом, не менш потрібні в раціоні злакові.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 21:21
Banderlog написав: Faceless написав:
Їжа, харчування - це найбазовіші потреби, і безґлуздо оцінювати якість життя суто з можливості харчуватися
харчування тут просто як доступний спосіб пояснення.
Якшо розмову розширити стопроцентів виявиться , що для велосипедиста й користувача громадського транспорту витрати на пересування не такі й великі. А щоб помитись достатньо півторалітрової пляшки води нагрітої на сонці.
Розваги це книги і мандри лісом.
Релігія - тегнріанство з деревом духів і поклонінням сходу сонця)
В піраміді маслоу заковика. Якщо б ставити базовим вгамування голоду то маслоу правий. Но апетит не має меж. Миска вівсяної каші це базова потреба. А рагу з язичків соловїв трудно впіхнуть в піраміду
розмова про те, що на вівсянці , курячій грудці чи бєзимянному твердому сирі не зробиш великої накрутки. Накрутка завжди на мраморній говядині.
Бідний Маслоу. Він насправді ніяких пірамід не робив. Це - вульгарна інтерпретація його теорії іншими "научпопами"
Про мраморну яловичину - найбільша продуктові мережа, АТБ, нею не торгує, а накрутила чимало
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Додано: Пон 04 бер, 2024 22:05
feecold написав:
Якщо не про їжу, можна ще й про патріотизм просунути. Ось патріоізм це про те, коли люди похилого віку не живуть на злиденну пенсію.
А загалом, не менш потрібні в раціоні злакові.
про АТБ вже виправили... якраз хотів спитати, скільки ж дискаунтер накручує?
upd про АТБ чия цитата? чи хтось редагує за дві обліківки відразу?
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Додано: Пон 04 бер, 2024 23:01
Faceless написав:
Він насправді ніяких пірамід не робив. Це - вульгарна інтерпретація його теорії іншими "научпопами"
People have partially satisfied needs and partially unsatisfied needs at the same time, that a lower level need may be only partially met before a higher-level need emerges, and that the order in which needs emerge is not fixed”. “Our needs are interdependent and fluid”, “Any behaviour tends to be determined by several or all of the basic needs simultaneously rather than by only one of them”
и в конце концов он пришёл к такому выводу “Human beings live by values; they live for values” с чем согласны абсолютно все современные психологи. Другими словами удовлетворяя низшие потребности автоматического перехода к "высшим" нет. Потому что природа высших потребностей это общечеловеческие ценности (в интерпретации каждого отдельно взятого человека, с поправкой на ту или иную культуру). А низших - физиологические потребности организма.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 05 бер, 2024 00:03
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Він насправді ніяких пірамід не робив. Це - вульгарна інтерпретація його теорії іншими "научпопами"
People have partially satisfied needs and partially unsatisfied needs at the same time, that a lower level need may be only partially met before a higher-level need emerges, and that the order in which needs emerge is not fixed”. “Our needs are interdependent and fluid”, “Any behaviour tends to be determined by several or all of the basic needs simultaneously rather than by only one of them”
и в конце концов он пришёл к такому выводу “Human beings live by values; they live for values” с чем согласны абсолютно все современные психологи. Другими словами удовлетворяя низшие потребности автоматического перехода к "высшим" нет. Потому что природа высших потребностей это общечеловеческие ценности (в интерпретации каждого отдельно взятого человека, с поправкой на ту или иную культуру). А низших - физиологические потребности организма.
Не знаю, кому ви це адресуєте. Пан Маслов не вистроював і не ранжував потреби в таку примітивну конструкцію і тим паче саме в тому наборі і порядку
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Додано: Чет 07 бер, 2024 14:18
Banderlog написав: Faceless написав:
Їжа, харчування - це найбазовіші потреби, і безґлуздо оцінювати якість життя суто з можливості харчуватися
харчування тут просто як доступний спосіб пояснення.
Якшо розмову розширити стопроцентів виявиться , що для велосипедиста й користувача громадського транспорту витрати на пересування не такі й великі. А щоб помитись достатньо півторалітрової пляшки води нагрітої на сонці.
Розваги це книги і мандри лісом.
Релігія - тегнріанство з деревом духів і поклонінням сходу сонця)
В піраміді маслоу заковика. Якщо б ставити базовим вгамування голоду то маслоу правий. Но апетит не має меж. Миска вівсяної каші це базова потреба. А рагу з язичків соловїв трудно впіхнуть в піраміду
розмова про те, що на вівсянці , курячій грудці чи бєзимянному твердому сирі не зробиш великої накрутки. Накрутка завжди на мраморній говядині.
пішки фореве.
такий зручний пішохідний місток був в ІФ...
а торік половина впала.
тролейбуси для УБД безплатні -- але то вже не ті відчуття як від містка і пустих нецентр. вулиць.
для вело умови у місті теж не дуже (забагато авто, ще й досі не заборонили ДВЗ безплатно шастати), а без містка зовсім кепсько буде... крім хіба що якщо у ліс податись, але там бажано би створити систему заряд.станцій для електровело.
от ще докази, що авто не потрібні:
prodigy написав: sens написав: prodigy написав:
quote="5694204:sens"]електрокар можна заряджати з генератора - це теж неможливо?[/quote
якщо генератор однофазний(як у більшості приватних господарств), то витрати бензину генератора(або дизеля) зведуть в мінус цю зарядку , краще визвати таксі
а якщо 3х фазний на 600-700квт? то теж -краще таксі
Було надано ТРИ варіанти,при тому що я вважаю таксі надійним варіантом .
якщо відстань до 2-3км-то краще пішки(тільки не в дощ)
років 10 тому порахував скільки у вартості втратив мій авто, то на таксі ту саму відстань було подолати у двічі дешевше, а скільки коштують відчуття від керування? (авто, судном морським або повітряним?)
щодо пляшок води.
краще 3-4 півторалітрові.
ще 31жовтня так тут мився, на фронті...
але то треба постійне, незатьмарене сонце, і бажано без вітру.
Сонце...
Ви хоч уявляєте в скільки воно встає в червні!?
А спати лягати на горі (без дерев і кущів) після кількох невдалих випадків -- більше не ризикував...
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Bobua
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