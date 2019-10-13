Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Їжа, харчування - це найбазовіші потреби, і безґлуздо оцінювати якість життя суто з можливості харчуватися
харчування тут просто як доступний спосіб пояснення. Якшо розмову розширити стопроцентів виявиться , що для велосипедиста й користувача громадського транспорту витрати на пересування не такі й великі. А щоб помитись достатньо півторалітрової пляшки води нагрітої на сонці. Розваги це книги і мандри лісом. Релігія - тегнріанство з деревом духів і поклонінням сходу сонця) В піраміді маслоу заковика. Якщо б ставити базовим вгамування голоду то маслоу правий. Но апетит не має меж. Миска вівсяної каші це базова потреба. А рагу з язичків соловїв трудно впіхнуть в піраміду розмова про те, що на вівсянці , курячій грудці чи бєзимянному твердому сирі не зробиш великої накрутки. Накрутка завжди на мраморній говядині.
Бідний Маслоу. Він насправді ніяких пірамід не робив. Це - вульгарна інтерпретація його теорії іншими "научпопами"
Про мраморну яловичину - найбільша продуктові мережа, АТБ, нею не торгує, а накрутила чимало
Faceless написав:Він насправді ніяких пірамід не робив. Це - вульгарна інтерпретація його теорії іншими "научпопами"
People have partially satisfied needs and partially unsatisfied needs at the same time, that a lower level need may be only partially met before a higher-level need emerges, and that the order in which needs emerge is not fixed”. “Our needs are interdependent and fluid”, “Any behaviour tends to be determined by several or all of the basic needs simultaneously rather than by only one of them”
и в конце концов он пришёл к такому выводу “Human beings live by values; they live for values” с чем согласны абсолютно все современные психологи. Другими словами удовлетворяя низшие потребности автоматического перехода к "высшим" нет. Потому что природа высших потребностей это общечеловеческие ценности (в интерпретации каждого отдельно взятого человека, с поправкой на ту или иную культуру). А низших - физиологические потребности организма.
Faceless написав:Він насправді ніяких пірамід не робив. Це - вульгарна інтерпретація його теорії іншими "научпопами"
People have partially satisfied needs and partially unsatisfied needs at the same time, that a lower level need may be only partially met before a higher-level need emerges, and that the order in which needs emerge is not fixed”. “Our needs are interdependent and fluid”, “Any behaviour tends to be determined by several or all of the basic needs simultaneously rather than by only one of them”
и в конце концов он пришёл к такому выводу “Human beings live by values; they live for values” с чем согласны абсолютно все современные психологи. Другими словами удовлетворяя низшие потребности автоматического перехода к "высшим" нет. Потому что природа высших потребностей это общечеловеческие ценности (в интерпретации каждого отдельно взятого человека, с поправкой на ту или иную культуру). А низших - физиологические потребности организма.
Не знаю, кому ви це адресуєте. Пан Маслов не вистроював і не ранжував потреби в таку примітивну конструкцію і тим паче саме в тому наборі і порядку
Faceless написав:Їжа, харчування - це найбазовіші потреби, і безґлуздо оцінювати якість життя суто з можливості харчуватися
харчування тут просто як доступний спосіб пояснення. Якшо розмову розширити стопроцентів виявиться , що для велосипедиста й користувача громадського транспорту витрати на пересування не такі й великі. А щоб помитись достатньо півторалітрової пляшки води нагрітої на сонці. Розваги це книги і мандри лісом. Релігія - тегнріанство з деревом духів і поклонінням сходу сонця) В піраміді маслоу заковика. Якщо б ставити базовим вгамування голоду то маслоу правий. Но апетит не має меж. Миска вівсяної каші це базова потреба. А рагу з язичків соловїв трудно впіхнуть в піраміду розмова про те, що на вівсянці , курячій грудці чи бєзимянному твердому сирі не зробиш великої накрутки. Накрутка завжди на мраморній говядині.
пішки фореве.
такий зручний пішохідний місток був в ІФ... а торік половина впала.
тролейбуси для УБД безплатні -- але то вже не ті відчуття як від містка і пустих нецентр. вулиць. для вело умови у місті теж не дуже (забагато авто, ще й досі не заборонили ДВЗ безплатно шастати), а без містка зовсім кепсько буде... крім хіба що якщо у ліс податись, але там бажано би створити систему заряд.станцій для електровело.
от ще докази, що авто не потрібні:
prodigy написав:
sens написав:
prodigy написав: quote="5694204:sens"]електрокар можна заряджати з генератора - це теж неможливо?[/quote
якщо генератор однофазний(як у більшості приватних господарств), то витрати бензину генератора(або дизеля) зведуть в мінус цю зарядку , краще визвати таксі
а якщо 3х фазний на 600-700квт? то теж -краще таксі
Було надано ТРИ варіанти,при тому що я вважаю таксі надійним варіантом .
якщо відстань до 2-3км-то краще пішки(тільки не в дощ) років 10 тому порахував скільки у вартості втратив мій авто, то на таксі ту саму відстань було подолати у двічі дешевше, а скільки коштують відчуття від керування? (авто, судном морським або повітряним?)
щодо пляшок води. краще 3-4 півторалітрові. ще 31жовтня так тут мився, на фронті... але то треба постійне, незатьмарене сонце, і бажано без вітру.
Сонце... Ви хоч уявляєте в скільки воно встає в червні!? А спати лягати на горі (без дерев і кущів) після кількох невдалих випадків -- більше не ризикував...
Про корисність записування прибутків-витрат-заощаджень в ел.формі. А найкраще -- в ел.таблицях.
От досліджую структуру всього цього за останні пару десятиліть до війська -- і період без ел.записів (лише дуже загальні) має особливо сумний вигляд. Десь такий приблизно: два майже рівні довготривалі періоди. І в першому працював ~вдвічі більше часу, і заробив ~вдвічі більше. Але заощадження зробив за ці два періоди ~однакові. Отже, у період без ел.обліку (й відповідного розуміння, що куди йде -- купа грошей марнується у майже невідомому потім напрямку. Фу. Ніби є папер.записи, але... Бе. Люди, що придумали зручні хай навіть і текст-нотатки у давніх телефонах-смартфонах -- зробили велику послугу людству.
Душ, унітаз, туалетний папір - нездорові звички західної цивілізації Крістін Ро BBC Future 13 жовтня 2019 ... За підрахунками, дві третини світу користується туалетом, присівши навпочіпки. Але попри нелогічність і незручність порцелянового трону на Заході так само вперто надають перевагу цій конструкції. При цьому більшість британських жінок зізналися, що присідають або видираються на унітаз у громадських туалетах, щоби не сідати на стільчак. Сидіння навпочіпки є також анатомічно природнішим, ... "У Китаї кожна дитина знає, хочеш заробити собі геморой, читай у туалеті"
...
якщо відкинути звичку, чи дійсно щоденне купання є корисним? Далеко не завжди. Частий гарячий душ висушує шкіру та волосся. ... Можливо, в майбутньому люди на Заході почнуть заявляти про свою екосвідомість, миючись лише раз на тиждень або замінять душ на старий метод купання з кухля. А хтось встановить у своїй вбиральні душ біде, побачивши його популярність в інших країнах. Традиції гігієни здаються результатом здорового глузду, але насправді ними великою мірою керують соціальні звички. Зрештою, користування сауною, біде, душем та навіть туалетом треба вчитися, а вчать цього, звісно, в дитинстві.
і ще одна стаття bbc:
Довге миття в душі щодня не дуже корисне, бо воно видаляє "хороші" бактерії з нашої шкіри ... Корисні бактерії на шкірі людини захищають від шкідливих мікробів Вчені запевняють, що трохи похворіти час від часу також корисно, бо це зміцнює наш організм. "Втім, якщо ви відразу кидаєтесь до фармацевтичних засобів, як тільки відчуваєте найменший дискомфорт, ви завдаєте шкоди вашому імунітету", – каже Мері Рюбуш. Подумайте про це, наступного разу, коли зберетеся вилити на себе багато гелю для душу.
А про величезну невидиму хмару бризкового пилу про зливанні унітазів вже було раніше...
Загалом є враження, що витрати енергії, ресурсів і води в суч.вбиральнях -- багатократно завищені. Та ще й на шкоду здоров`ю... Можливі шляхи вирішення проблеми: 1) душ.кабінки (закриті звідусіль) -- дозволять не перегрівати повітря всього санвузла (10-15м3), яке потім піде у витяжку... 2) довикористати миючі засобів, тонни яких зливаються до каналізації (разом з нагрітою водою...) -- краще було би задіяти для прання (якби існували дуже низькі пралки, для встановлення внизу піддону душ.кабінки), або хоч би замочування. А потім для зливу в унітази типу “чаша Пельтьє”.
А ще треба би мас.ринок систем пасивного нагрівання води. Буде мас.ринок -- товар якось уніфікується, здешевиться. Напр., чого б хотілось: у примішенні в якомусь бачку під стелею вода гріється (влітку і цього б вистачало), потім йде у соняч.колекторик на півд.стіні квартири, догрівається, і назад, в інший бачок, і, може, з його холодної нижньої частини у перший, через зворотній клапан.
ЛАД написав:Когда-то Будивельник правильно писал, что мы постепенно переходим к мировому масштабу цен. Так произойдёт и по коммуналке, и по еде, и по всему остальному. При этом цены у нас вырастут в разы.
Ми вже років з п"ять зрівнялися, а по багатьох позиціях обігнали європейські ціни. Одяг, вина, паливо (майже), продукти харчування, готелі. Відстаємо лише у вартості послуг. До 22-го року декілька років влітку в Греції в Нікіті знімали пів будинку усім укомплектованого, на чотирьох, з паркінгом, за 46-60 євро на добу, в залежності червень чи липень. Ціни в затоках на анологічні об"єкти вищі в рази. Цього літа приїздили рідні на поховання члена родини, років 15 вже живуть в Римі. Від наших цін в шоці.