Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

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Душ, унітаз, туалетний папір - нездорові звички західної цивілізації

Крістін Ро

BBC Future

13 жовтня 2019

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За підрахунками, дві третини світу користується туалетом, присівши навпочіпки. Але попри нелогічність і незручність порцелянового трону на Заході так само вперто надають перевагу цій конструкції.

При цьому більшість британських жінок зізналися, що присідають або видираються на унітаз у громадських туалетах, щоби не сідати на стільчак.

Сидіння навпочіпки є також анатомічно природнішим,

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"У Китаї кожна дитина знає, хочеш заробити собі геморой, читай у туалеті"



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якщо відкинути звичку, чи дійсно щоденне купання є корисним? Далеко не завжди. Частий гарячий душ висушує шкіру та волосся.

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Можливо, в майбутньому люди на Заході почнуть заявляти про свою екосвідомість, миючись лише раз на тиждень або замінять душ на старий метод купання з кухля.

А хтось встановить у своїй вбиральні душ біде, побачивши його популярність в інших країнах.

Традиції гігієни здаються результатом здорового глузду, але насправді ними великою мірою керують соціальні звички.

Зрештою, користування сауною, біде, душем та навіть туалетом треба вчитися, а вчать цього, звісно, в дитинстві .

Довге миття в душі щодня не дуже корисне, бо воно видаляє "хороші" бактерії з нашої шкіри

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Корисні бактерії на шкірі людини захищають від шкідливих мікробів

Вчені запевняють, що трохи похворіти час від часу також корисно, бо це зміцнює наш організм.

"Втім, якщо ви відразу кидаєтесь до фармацевтичних засобів, як тільки відчуваєте найменший дискомфорт, ви завдаєте шкоди вашому імунітету", – каже Мері Рюбуш.

Подумайте про це, наступного разу, коли зберетеся вилити на себе багато гелю для душу .

А найкраще -- в ел.таблицях.От досліджую структуру всього цього за останні пару десятиліть до війська -- і період без ел.записів (лише дуже загальні) має особливо сумний вигляд.Десь такий приблизно: два майже рівні довготривалі періоди. І в першому працював ~вдвічі більше часу, і заробив ~вдвічі більше. Але заощадження зробив за ці два періоди ~однакові.Отже, у період без ел.обліку (й відповідного розуміння, що куди йде -- купа грошей марнується у майже невідомому потім напрямку. Фу.Ніби є папер.записи, але... Бе.Люди, що придумали зручні хай навіть і текст-нотатки у давніх телефонах-смартфонах -- зробили велику послугу людству.НБУІ середні за періоди:Вирішив для 22-23...рр. додавати собі в таблиці до цих середніх ще +2.55% -- аби виходило схоже на курс конвертів, і якось реалістичніше відображало світ. Хоч середньорічний курс здачі міг таки бути й більшим.і ще одна стаття bbc:А про величезну невидиму хмару бризкового пилу про зливанні унітазів вже було раніше...Загалом є враження, що витрати енергії, ресурсів і води в суч.вбиральнях -- багатократно завищені. Та ще й на шкоду здоров`ю...Можливі шляхи вирішення проблеми:1) душ.кабінки (закриті звідусіль) -- дозволять не перегрівати повітря всього санвузла (10-15м3), яке потім піде у витяжку...2) довикористати миючі засобів, тонни яких зливаються до каналізації (разом з нагрітою водою...) -- краще було би задіяти для прання (якби існували дуже низькі пралки, для встановлення внизу піддону душ.кабінки), або хоч би замочування. А потім для зливу в унітази типу “чаша Пельтьє”.А ще треба би мас.ринок систем пасивного нагрівання води.Буде мас.ринок -- товар якось уніфікується, здешевиться.Напр., чого б хотілось: у примішенні в якомусь бачку під стелею вода гріється (влітку і цього б вистачало), потім йде у соняч.колекторик на півд.стіні квартири, догрівається, і назад, в інший бачок, і, може, з його холодної нижньої частини у перший, через зворотній клапан.