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Ми просто так скаржимось (за
звичкою), чи ми дійсно бідні?

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:37

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Якщо не про їжу, можна ще й про патріотизм просунути. Ось патріоізм це про те, коли люди похилого віку не живуть на злиденну пенсію.
А загалом, не менш потрібні в раціоні злакові.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:21

Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

Banderlog написав:
  Faceless написав:Їжа, харчування - це найбазовіші потреби, і безґлуздо оцінювати якість життя суто з можливості харчуватися
харчування тут просто як доступний спосіб пояснення.
Якшо розмову розширити стопроцентів виявиться , що для велосипедиста й користувача громадського транспорту витрати на пересування не такі й великі. А щоб помитись достатньо півторалітрової пляшки води нагрітої на сонці.
Розваги це книги і мандри лісом.
Релігія - тегнріанство з деревом духів і поклонінням сходу сонця)
В піраміді маслоу заковика. Якщо б ставити базовим вгамування голоду то маслоу правий. Но апетит не має меж. Миска вівсяної каші це базова потреба. А рагу з язичків соловїв трудно впіхнуть в піраміду :lol: розмова про те, що на вівсянці , курячій грудці чи бєзимянному твердому сирі не зробиш великої накрутки. Накрутка завжди на мраморній говядині.
Бідний Маслоу. Він насправді ніяких пірамід не робив. Це - вульгарна інтерпретація його теорії іншими "научпопами"

Про мраморну яловичину - найбільша продуктові мережа, АТБ, нею не торгує, а накрутила чимало
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 23:05

  feecold написав:Якщо не про їжу, можна ще й про патріотизм просунути. Ось патріоізм це про те, коли люди похилого віку не живуть на злиденну пенсію.
А загалом, не менш потрібні в раціоні злакові.

про АТБ вже виправили... якраз хотів спитати, скільки ж дискаунтер накручує? :)

upd про АТБ чия цитата? чи хтось редагує за дві обліківки відразу? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 00:01

  Faceless написав:Він насправді ніяких пірамід не робив. Це - вульгарна інтерпретація його теорії іншими "научпопами"
People have partially satisfied needs and partially unsatisfied needs at the same time, that a lower level need may be only partially met before a higher-level need emerges, and that the order in which needs emerge is not fixed”. “Our needs are interdependent and fluid”, “Any behaviour tends to be determined by several or all of the basic needs simultaneously rather than by only one of them”

и в конце концов он пришёл к такому выводу “Human beings live by values; they live for values” с чем согласны абсолютно все современные психологи. Другими словами удовлетворяя низшие потребности автоматического перехода к "высшим" нет. Потому что природа высших потребностей это общечеловеческие ценности (в интерпретации каждого отдельно взятого человека, с поправкой на ту или иную культуру). А низших - физиологические потребности организма.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 01:03

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Він насправді ніяких пірамід не робив. Це - вульгарна інтерпретація його теорії іншими "научпопами"
People have partially satisfied needs and partially unsatisfied needs at the same time, that a lower level need may be only partially met before a higher-level need emerges, and that the order in which needs emerge is not fixed”. “Our needs are interdependent and fluid”, “Any behaviour tends to be determined by several or all of the basic needs simultaneously rather than by only one of them”

и в конце концов он пришёл к такому выводу “Human beings live by values; they live for values” с чем согласны абсолютно все современные психологи. Другими словами удовлетворяя низшие потребности автоматического перехода к "высшим" нет. Потому что природа высших потребностей это общечеловеческие ценности (в интерпретации каждого отдельно взятого человека, с поправкой на ту или иную культуру). А низших - физиологические потребности организма.
Не знаю, кому ви це адресуєте. Пан Маслов не вистроював і не ранжував потреби в таку примітивну конструкцію і тим паче саме в тому наборі і порядку
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 15:18

  Banderlog написав:
  Faceless написав:Їжа, харчування - це найбазовіші потреби, і безґлуздо оцінювати якість життя суто з можливості харчуватися
харчування тут просто як доступний спосіб пояснення.
Якшо розмову розширити стопроцентів виявиться , що для велосипедиста й користувача громадського транспорту витрати на пересування не такі й великі. А щоб помитись достатньо півторалітрової пляшки води нагрітої на сонці.
Розваги це книги і мандри лісом.
Релігія - тегнріанство з деревом духів і поклонінням сходу сонця)
В піраміді маслоу заковика. Якщо б ставити базовим вгамування голоду то маслоу правий. Но апетит не має меж. Миска вівсяної каші це базова потреба. А рагу з язичків соловїв трудно впіхнуть в піраміду :lol: розмова про те, що на вівсянці , курячій грудці чи бєзимянному твердому сирі не зробиш великої накрутки. Накрутка завжди на мраморній говядині.



пішки фореве. :)

такий зручний пішохідний місток був в ІФ...
а торік половина впала. :(

тролейбуси для УБД безплатні -- але то вже не ті відчуття як від містка і пустих нецентр. вулиць.
для вело умови у місті теж не дуже (забагато авто, ще й досі не заборонили ДВЗ безплатно шастати), а без містка зовсім кепсько буде... крім хіба що якщо у ліс податись, але там бажано би створити систему заряд.станцій для електровело.

от ще докази, що авто не потрібні:
  prodigy написав:
  sens написав:
  prodigy написав:
quote="5694204:sens"]електрокар можна заряджати з генератора - це теж неможливо?[/quote


якщо генератор однофазний(як у більшості приватних господарств), то витрати бензину генератора(або дизеля) зведуть в мінус цю зарядку , краще визвати таксі

а якщо 3х фазний на 600-700квт? то теж -краще таксі

Було надано ТРИ варіанти,при тому що я вважаю таксі надійним варіантом .


якщо відстань до 2-3км-то краще пішки(тільки не в дощ)
років 10 тому порахував скільки у вартості втратив мій авто, то на таксі ту саму відстань було подолати у двічі дешевше, а скільки коштують відчуття від керування? (авто, судном морським або повітряним?)



щодо пляшок води.
краще 3-4 півторалітрові. :)
ще 31жовтня так тут мився, на фронті...
але то треба постійне, незатьмарене сонце, і бажано без вітру.

Сонце...
Ви хоч уявляєте в скільки воно встає в червні!?
А спати лягати на горі (без дерев і кущів) після кількох невдалих випадків -- більше не ризикував...
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 12:58





Про корисність записування прибутків-витрат-заощаджень в ел.формі.
А найкраще -- в ел.таблицях.

От досліджую структуру всього цього за останні пару десятиліть до війська -- і період без ел.записів (лише дуже загальні) має особливо сумний вигляд.
Десь такий приблизно: два майже рівні довготривалі періоди. І в першому працював ~вдвічі більше часу, і заробив ~вдвічі більше. Але заощадження зробив за ці два періоди ~однакові.
Отже, у період без ел.обліку (й відповідного розуміння, що куди йде -- купа грошей марнується у майже невідомому потім напрямку. Фу. :(
Ніби є папер.записи, але... Бе.
Люди, що придумали зручні хай навіть і текст-нотатки у давніх телефонах-смартфонах -- зробили велику послугу людству.



Про історичний курс.

НБУ https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates
І середні за періоди: https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls
Вирішив для 22-23...рр. додавати собі в таблиці до цих середніх ще +2.55% -- аби виходило схоже на курс конвертів, і якось реалістичніше відображало світ. Хоч середньорічний курс здачі міг таки бути й більшим.



Про майбутне. І витрати людства в ньому.

Душ, унітаз, туалетний папір - нездорові звички західної цивілізації
Крістін Ро
BBC Future
13 жовтня 2019
...
За підрахунками, дві третини світу користується туалетом, присівши навпочіпки. Але попри нелогічність і незручність порцелянового трону на Заході так само вперто надають перевагу цій конструкції.
При цьому більшість британських жінок зізналися, що присідають або видираються на унітаз у громадських туалетах, щоби не сідати на стільчак.
Сидіння навпочіпки є також анатомічно природнішим,
...
"У Китаї кожна дитина знає, хочеш заробити собі геморой, читай у туалеті"

...

якщо відкинути звичку, чи дійсно щоденне купання є корисним? Далеко не завжди. Частий гарячий душ висушує шкіру та волосся.
...
Можливо, в майбутньому люди на Заході почнуть заявляти про свою екосвідомість, миючись лише раз на тиждень або замінять душ на старий метод купання з кухля.
А хтось встановить у своїй вбиральні душ біде, побачивши його популярність в інших країнах.
Традиції гігієни здаються результатом здорового глузду, але насправді ними великою мірою керують соціальні звички.
Зрештою, користування сауною, біде, душем та навіть туалетом треба вчитися, а вчать цього, звісно, в дитинстві.


і ще одна стаття bbc:

Довге миття в душі щодня не дуже корисне, бо воно видаляє "хороші" бактерії з нашої шкіри
...
Корисні бактерії на шкірі людини захищають від шкідливих мікробів
Вчені запевняють, що трохи похворіти час від часу також корисно, бо це зміцнює наш організм.
"Втім, якщо ви відразу кидаєтесь до фармацевтичних засобів, як тільки відчуваєте найменший дискомфорт, ви завдаєте шкоди вашому імунітету", – каже Мері Рюбуш.
Подумайте про це, наступного разу, коли зберетеся вилити на себе багато гелю для душу.


А про величезну невидиму хмару бризкового пилу про зливанні унітазів вже було раніше...

Загалом є враження, що витрати енергії, ресурсів і води в суч.вбиральнях -- багатократно завищені. Та ще й на шкоду здоров`ю...
Можливі шляхи вирішення проблеми:
1) душ.кабінки (закриті звідусіль) -- дозволять не перегрівати повітря всього санвузла (10-15м3), яке потім піде у витяжку...
2) довикористати миючі засобів, тонни яких зливаються до каналізації (разом з нагрітою водою...) -- краще було би задіяти для прання (якби існували дуже низькі пралки, для встановлення внизу піддону душ.кабінки), або хоч би замочування. А потім для зливу в унітази типу “чаша Пельтьє”.

А ще треба би мас.ринок систем пасивного нагрівання води.
Буде мас.ринок -- товар якось уніфікується, здешевиться.
Напр., чого б хотілось: у примішенні в якомусь бачку під стелею вода гріється (влітку і цього б вистачало), потім йде у соняч.колекторик на півд.стіні квартири, догрівається, і назад, в інший бачок, і, може, з його холодної нижньої частини у перший, через зворотній клапан.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 22:03

Re: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідн

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Когда-то Будивельник правильно писал, что мы постепенно переходим к мировому масштабу цен. Так произойдёт и по коммуналке, и по еде, и по всему остальному. При этом цены у нас вырастут в разы.


Ми вже років з п"ять зрівнялися, а по багатьох позиціях обігнали європейські ціни. Одяг, вина, паливо (майже), продукти харчування, готелі. Відстаємо лише у вартості послуг. До 22-го року декілька років влітку в Греції в Нікіті знімали пів будинку усім укомплектованого, на чотирьох, з паркінгом, за 46-60 євро на добу, в залежності червень чи липень. Ціни в затоках на анологічні об"єкти вищі в рази. Цього літа приїздили рідні на поховання члена родини, років 15 вже живуть в Римі. Від наших цін в шоці.


😂

По яких, цікаво?
Крім молока і бананів, але й вони у нас трохи дешевші, якщо порівняти зі Штатами: https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ted+States
А порівняно з Норвегією то у нас навіть це значно дешевше, не кажучи про все інше (в рази дешевше маємо): https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... y2=Ukraine
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 18:00

  ЛАД написав:
  барабашов написав:...............
реально цены чуть отстают от роста зарплат
............
И не забывайте за коммуналку которая в долларах за 25 лет выросла раз в 5-7 на одном и том же объекте

Так отстают ли?


Мабуть, так і створюються “міські міфи”.

Так і хочеться додати до всього цього сюру реал.чисел.

Той же сайт.
Basic (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) for 85m2 Apartment

Найглибші дані --
2010рік.
56.25$
https://www.numbeo.com/cost-of-living/h ... &itemId=30
І там ми 59 з 68 у переліку.

2023рік
Ukraine 90.47$
https://www.numbeo.com/cost-of-living/h ... &itemId=30
І тепер ми 65 в переліку зі 109.
Іран найдешевший. Хто хоче в Іран? 🤔

І, до речі, інфляція $ за ці роки =в 1.4 рази https://data.bls.gov/cgi-bin/cpicalc.pl ... ar2=202307

90.47/1.4=64.62$
А реальне здорожчання =64.62/56.25 = аж в 1.149 рази.
Це за 13 років!

А 2010 ще всі пам`ятають? Газ тоді коштував 0.70грв, і ціни комірного до 2014р якось і не росли...

Отже, 5-7 разів -- то таки міф. Навіть і нецікавий. 😁



Є ще й інший спосіб рахувати.
От якщо зараз 90.47$ а колись було в 6разів менше, отже то було 90.47/6=15.08$
Інфляція за 25років = 1.8731рази.
Невже було 8.05$ за комірне у 1998році?
Курс 2.0647 влітку https://index.minfin.com.ua/exchange/ar ... 998-07-01/

16.6гривень? За 85м2 квартиру? Ріллі? 😁
8 літрів йогурту? 😁
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