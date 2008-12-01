FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

Олигофрения (малоумие) — врожденное или рано приобретенное (в первые 3 года жизни) слабоумие, выражается в недоразвитии всей психики, но преимущественно интеллекта. Врожденное слабоумие с признаками недоразвития (олигофрению) принято отличать от деменции — приобретенного слабоумия с распадом психической деятельности.
Олигофрении - Tape Mark
tapemark.narod.ru/psycho/oligofrenii.html
Прошу прощения, за публично оглашенный диагноз, некоторых участников форума.
З причин нефильтрации - отдельных участников форума, как участников финансовой и ... жизни в Украине.
Ни кто не спорит о их статусе Гражданина Украины, правах:
Но степень влияния, на восприятие окружающими действительности - способности воспринимать горькую действительность, ориентироваться в происходящих процессах...
Ставит перед необходимостью просить Модераторов самостоятельно удалять откровенную глупость от участников Форума - ограничивать их участие в обсуждении многих вопросов.