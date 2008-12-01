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о модерации: Почему...?

FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?
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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:53

Я более, чем толерантный, но в условиях иностранной агрессии, откровенной продажности своих "кукловодов" - проблемно общаться с навязанной глупостью.

Олигофрения (малоумие) — врожденное или рано приобретенное (в первые 3 года жизни) слабоумие, выражается в недоразвитии всей психики, но преимущественно интеллекта. Врожденное слабоумие с признаками недоразвития (олигофрению) принято отличать от деменции — приобретенного слабоумия с распадом психической деятельности.
Олигофрении - Tape Mark
tapemark.narod.ru/psycho/oligofrenii.html

Прошу прощения, за публично оглашенный диагноз, некоторых участников форума.
З причин нефильтрации - отдельных участников форума, как участников финансовой и ... жизни в Украине.
Ни кто не спорит о их статусе Гражданина Украины, правах: https://ntn.ua/ru/products/programs/svi ... 4/20/19170
Но степень влияния, на восприятие окружающими действительности - способности воспринимать горькую действительность, ориентироваться в происходящих процессах...

Ставит перед необходимостью просить Модераторов самостоятельно удалять откровенную глупость от участников Форума - ограничивать их участие в обсуждении многих вопросов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:00

Kudrjavuy відповіла в приват.

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:32

  Kudrjavuy написав:Я более, чем толерантный, но в условиях иностранной агрессии, откровенной продажности своих "кукловодов" - проблемно общаться с навязанной глупостью.

Олигофрения (малоумие) — врожденное или рано приобретенное (в первые 3 года жизни) слабоумие, выражается в недоразвитии всей психики, но преимущественно интеллекта. Врожденное слабоумие с признаками недоразвития (олигофрению) принято отличать от деменции — приобретенного слабоумия с распадом психической деятельности.
Олигофрении - Tape Mark
tapemark.narod.ru/psycho/oligofrenii.html

Прошу прощения, за публично оглашенный диагноз, некоторых участников форума.
З причин нефильтрации - отдельных участников форума, как участников финансовой и ... жизни в Украине.
Ни кто не спорит о их статусе Гражданина Украины, правах: https://ntn.ua/ru/products/programs/svi ... 4/20/19170
Но степень влияния, на восприятие окружающими действительности - способности воспринимать горькую действительность, ориентироваться в происходящих процессах...

Ставит перед необходимостью просить Модераторов самостоятельно удалять откровенную глупость от участников Форума - ограничивать их участие в обсуждении многих вопросов.

Ставя кому-либо подобный диагноз на публичном ресурсе вы, значит, допускаете и разрешаете, чтобы подобный диагноз - олигофрения - ставили и вам?
В контексте, публичного форума, такие диагнозы - это оскорбление, имхо.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:49

Re: FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

  Kudrjavuy написав:Ставит перед необходимостью просить Модераторов самостоятельно удалять откровенную глупость от участников Форума - ограничивать их участие в обсуждении многих вопросов.

Так мы это и делаем - удаляем периодически вашу писанину
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:20

  Faceless написав:
  Kudrjavuy написав:Ставит перед необходимостью просить Модераторов самостоятельно удалять откровенную глупость от участников Форума - ограничивать их участие в обсуждении многих вопросов.

Так мы это и делаем - удаляем периодически вашу писанину

:(

Увы, но происходящие события идут не по причине "моей писанины".
Вам предлагают хоть немножко ориентироваться в происходящем в Украине.(и кому это выгодно - каков будет результат - и чей гешефт)
Хоть немного реально ориентироваться и готовить прогноз на "завтра".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:18

У меня вопрос к модераторам, в первую очередь к Ирине.
Последнее время я часто получаю бан в политической ветке с формулировкой "разжигание религиозной,национальной и пр. ненависти".
Причин в основном было 2 - упоминание Львовского погрома 30 июня 1941г в котором участвовали львовские украинцы и вопрос о войне в Донбассе в которой я пытался выяснить у диванных патриотов готовых воевать до последней капли чужой крови за что ,собственно, там воюют уже 5 лет.
Про разжигание религиозной ненависти с моей стороны, атеиста, абсолютно равнодушного к любой религии, просто смешно, а про другие причины хотел бы услышать, причем не в личку, а здесь, т.к. ответ будет интересен не только мне и на его основании можно будет сделать вывод о целесообразности дальнейшего участия как минимум в политической ветке.
Я знаю, что по правилам форума
4.7. Питання модератору щодо його адміністративних дій задаються винятково через особисті повідомлення або e-mail.
Однако по тем же правилам
3.1. На форумі заборонені будь які прояви міжнаціональної ворожнечі, висловлювання, які ображають чужу гідність, а також використання ненормативної лексики (мат), у тому числі - з заміною літер різноманітними значками або цілих співзвучних слів. Якщо ваші думки неможливо висловити без лексики - швидше за все, ці думки взагалі не варто висловлювати.
3.1.1. Заборонено ображати в коментарях інших відвідувачів (як людей, так і організації). Образи - не привід для обговорення і не елемент дискусії. Висловлюйтесь по суті обговорюваної теми. Наш форум призначений для дружнього спілкування, а не для з’ясовування стосунків.
А они нарушаются постоянно и никто за это не наказывается.
Поэтому прошу сделать исключение и один раз публично разъяснить свою позицию.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:25

shapo найближчим часом надам конструктивну відповідь!

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Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:16

  Ірина_ написав:shapo найближчим часом надам конструктивну відповідь!

З пов.


Спасибо,жду
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shapo
 
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