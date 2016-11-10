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Кредити Тепла Оселя

Кредити Тепла Оселя
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 08:47

Я взяла цей енергозберігаючий кредит півтори місяці тому в отп банку,замовили вікна позбирали всі сертифікати якості документи все фоткали зняття монтаж встановлення сидемо місяць чекаємо ,а не тут то било,все це лохотрон ,вчора пишуть сфоткайте ще фото етикеток на вікнах,а в анкеті заповненя про це нічого не вказано,а що робити,бо деякі ми поздирали,а ті що залишились,то на 9 поверсі з тої сторони не сфоткаєш,і приплили,написала їм хай приїзжають в фоткають,але чи приїдуть...от і маю болячку на одне місце
SweettyNatali
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 00:16

треба поміч))

maksjustmaks
Кредити ті - корисні. то факт. Але є питання, може зможете мені допомогти. Я живу у квартирі, у двоповерховому австрійському будинку,де є тільик бідалашне ЖКХ, чи як там воно називається тепер. Хочу зробити опалення (котел і всі прибимбаси до того). Але є одне але. Ті котли які дають в кредит - мають бути негазові і точно не на світло. Так як то багатоквартрний будинок - твердопаливний котел не підходить.
Опалення зі всіма девайсами - прибл. 50 тисяч, де котел газовий приблизно 500-600Є (15-18 тис) приблизно. Чи могла би я взятикотел собі за совї гроші (або взяти на оплату частинами в Приватбанку наприклад), а 22-22 тис грн взяти кредитом на тепло (аля за труби і тд).
natalichka1994
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