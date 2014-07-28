Общий объем прямых иностранных инвестиций в мировую экономику по итогам минувшего года сократился на 19% к предыдущему году, составив $1,2 трлн. Такие оценки приводятся в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).



При этом, указывает организация, прямые инвестиции в страны мира с «развитой» экономикой упали за отчетный период сразу на 40% до $451 млрд, сообщает «Вести.Экономика».



В то же время, отмечает ЮНКТАД, в страны Азии с развивающейся экономикой прямые инвестиции увеличились за год на 5%, и на 6% — в страны Африки.



Ранее эксперты консалтинговой и аудиторской компании PwC провели ежегодный «Опрос руководителей крупнейших компаний мира», из которого следует, что почти 30% руководителей компаний считают, что в течение ближайших 12 месяцев произойдет снижение темпов роста мировой экономики.



Таким образом, был зафиксирован рекордный скачок пессимистических настроений — с 5% в прошлом году.



Лишь 35% руководителей компаний выразили уверенность в перспективах роста своих компаний в течение следующих 12 месяцев (в 2017 году таких оптимистов было 42%).



Отчет с результатами исследования был сегодня представлен на Всемирном экономическом форуме в Давосе (22-25 января).