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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1577157815791580
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 00:30

:arrow:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 06:57

  Очкарик написав::arrow:

Ответил!
К сожалению, смотрю форум с телефона и строку с сообщением вверху о новом входящем часто не вижу
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:06

  ЛАД написав:
  proftpd66 написав:
  ЛАД написав:Этот год вообще получился тяжёлым для прогнозов. Все видели, как сильно мы часто ошибались.


Пока купить 2-35 летние ОВГЗ? если ставку будут пытаться опускать в 2020.

Не убежден. Точнее, сильно сомневаюсь. Риски достаточно велики. Хотя... кто не рискует, тот не пьет шампанское. :)


ОВГЗ можно реинвестировать, каждые пол года перевкладывать. на 1-2% больше будет или в бакс/евро конвертить для перестраховки
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:41

Плохой знак для гривны: цены на железную руду рухнули на 14% за неделю
Сингапурские фьючерсы на железную руду завершили рабочую неделю 14%-ным падением, опустившись ниже отметки в 90 долларов за тонну.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает сегодня «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Bloomberg.

Спотовые контракты подешевели до минимального показателя с апреля этого года.

Катализаторами мирового падения цен на железорудное сырье является сразу целый ряд факторов, среди которых замедление спроса в Китае, торговые войны и восстановление складских запасов в первой половине 2019 года.

В Сингапуре в пятницу железная руда подешевела на 2,7%, до 88,23 доллара за тонну.

Фьючерсы на Даляньской сырьевой бирже упали в цене на 3,3%, до 639 юаней за тонну. Их недельное падение составило при этом 12%.

Как передает «Укррудпром», в июле мировые цены на железную руду достигали максимума за 5 лет из-за опасений по поводу поставок на фоне рекордных объемов выплавки стали в Китае.

Цены на железную руду активно росли с начала года после аварии на шахте компании Vale в Бразилии, которая привела к сокращению производства и вызвала опасения по поводу дефицита этого сырья в мире.

Между тем ранее эксперты CRU Group отметили, что цены потеряли привязку к фундаментальным факторам и упадут, как только поставки восстановятся.

По данным ГФС, Украина в 2018 году сократила экспорт железной руды и концентрата по сравнению с 2017 годом на 1,3% — до 36,91 млн тонн, однако благодаря росту мировых цен в денежном выражении экспорт увеличился на 10,9% — до $2,87 млрд.

Напомню, на этой неделе из США и Китая прозвучало несколько тревожных сообщений, свидетельствующих об усилении торговой войны между ними и возможном старте валютной войны:

Поэтому-то цены на железную руду и полетели столь стремительно вниз.

При этом наверняка этот же тренд повторят и мировые цены на сталь.

Для Украины все это является плохим знаком — для экспорта, внешнеторгового и валютного балансов, для экономики в целом и для гривны.

Также напомню, что в 2008 году мировые цены на сталь обрушились более чем вдвое. Причем, начался их обвал тоже летом…

А гривна с лета по декабрь того года девальвировала вдвое — с 4,6 грн за долл до почти 10 (затем курс снизился до 8 грн за долл).

Сейчас ситуация 11-летней давности может повториться…

https://bit.ly/2MceXj2
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:57

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Думаю можно поздравлять Долярчика )))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:24

Поздоровляємо переможців ІІІ етапу конкурсу за ІІІ кв 2019

https://obmen.lviv.ua/ 25.39
https://obmenka24.kiev.ua/ 25.35
https://obmenka.od.ua/ 25.42
https://obmenka.kharkov.ua/ 25.43
https://obmen.dp.ua/ 25.42
https://obmenka.vinnica.ua/ 25.45
https://obmin.chernivtsi.ua/ 25.40
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 25.40
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 25.45
=========================
25,4122

Зображення

І місце - Долярчик з похибкою менше 1 копійки!
ІІ місце - sinus з похибкою менше 19 копійок
ІІІ місце - stas_rst з похибкою менше 24 копійок
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:29

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Поздравляю победителя и призеров!
Просто снайпер победитель))) точно в дырочку!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:47

Чекаю сезонне зростання, десь до 25,8-26,2.
Нехай буде серединка: 26,01 на наступну дату.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:42

... за крок до перевороту думок ©

:roll:
  Faceless написав:І місце - Долярчик з похибкою менше 1 копійки!
ІІ місце - sinus з похибкою менше 19 копійок
ІІІ місце - stas_rst з похибкою менше 24 копійок
  SAndriy1 написав:Поздравляю победителя и призеров!
Просто снайпер победитель))) точно в дырочку!

... дякую..... - "місцями" володію екстрасенсорними здібностями :mrgreen:
- мій підпис цьому доказ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 1577157815791580
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