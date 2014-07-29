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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1728172917301731
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 00:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

28.4
kopetanAmeriga
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 00:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

  Mayag написав:Faceless я думал ваш прогноз засчитан, ночью и 3 часа разве имеют значение?

Не справедливо по отношению к другим участникам было бы нарушать правила, я сам виноват, забыл так забыл
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 01:03

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

27,75
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 09:43

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

27.99
lamal
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 10:55

28,22
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 14:38

28.25 на 31.01
Housane
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:40

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

28,39 на кінець січня
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:06

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

31.01.2022 30,21 грн
yama
 
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