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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 17 січ, 2022 00:35
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Додано: Пон 17 січ, 2022 00:50
Mayag написав:
Faceless я думал ваш прогноз засчитан, ночью и 3 часа разве имеют значение?
Не справедливо по отношению к другим участникам было бы нарушать правила, я сам виноват, забыл так забыл
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