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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1733173417351736
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:54

  orest написав:Підозрюю, всі зрозуміли, що прогнозування в теперішніх умовах геополітичної нестабільності є абсолютно марним і перетворюється на чисту угадайку? Чи будемо продовжувати?


Вообще расчитывал ставить на 27.5+- на конец февраля, до последнего подскока. А так посмотрю еще как завтра день пройдет. Да, геополитика сильно сыграла, и вроде уже хорошие новости и пошел разворот, а следом опять негатив - кацапы проголосовали за признание днр/лнр, чувствую опять будет колбасить гривну и деревянный в ближ время, и выходит угадайка...
Но все же надеюсь, что всё будет относительно нормально, а курс ниже 28
Mayag
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sergikkc007
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 05:59

  orest написав:Підозрюю, всі зрозуміли, що прогнозування в теперішніх умовах геополітичної нестабільності є абсолютно марним і перетворюється на чисту угадайку? Чи будемо продовжувати?


оно уже и так года 3 - полнейшая угадайка.
в нынешних условиях чрезмерной "панической надбавки" и "рынка" могли бы и повыше толкнуть рокету, и многие уважаемые и не очень уважаемые люди лили бы сами и ничего бы страшного не случилось - но хоть было бы похоже на рынок, а сейчас там фактически один сторож-нбу заседает.
детский сад: 28.5 - и всех паника как будто первый раз видят эту цифру. Наверное скоро опять собираются рисовать многомесячное сползание как в 2019 и 2021 году.
Но с таким "рынком" нет ровным счетом никого желания сливать даже 10 процентов и самовольно подписываться на риск периодического приема успокоительного. :?
Долгосрочная стратегия "buy usd" остается в силе, а шулеры у руля "рыночка" пусть дальше рисуют что хотят - ну их к чертям. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 09:56

  orest написав:Підозрюю, всі зрозуміли, що прогнозування в теперішніх умовах геополітичної нестабільності є абсолютно марним і перетворюється на чисту угадайку? Чи будемо продовжувати?

азарт - красное, черное... :D

повторим, 28,20
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

28,00
lamal
 
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Global Hawk і Rivet Joint, дякую.
Надіюсь на краще. Нехай 27,81.
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на 28.02.2022 - 27,88
Petro2004
 
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