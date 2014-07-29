ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

Додано: Сер 16 лют, 2022 05:59

orest написав: Підозрюю, всі зрозуміли, що прогнозування в теперішніх умовах геополітичної нестабільності є абсолютно марним і перетворюється на чисту угадайку? Чи будемо продовжувати? Підозрюю, всі зрозуміли, що прогнозування в теперішніх умовах геополітичної нестабільності є абсолютно марним і перетворюється на чисту угадайку? Чи будемо продовжувати?

оно уже и так года 3 - полнейшая угадайка.в нынешних условиях чрезмерной "панической надбавки" и "рынка" могли бы и повыше толкнуть рокету, и многие уважаемые и не очень уважаемые люди лили бы сами и ничего бы страшного не случилось - но хоть было бы похоже на рынок, а сейчас там фактически один сторож-нбу заседает.детский сад: 28.5 - и всех паника как будто первый раз видят эту цифру. Наверное скоро опять собираются рисовать многомесячное сползание как в 2019 и 2021 году.Но с таким "рынком" нет ровным счетом никого желания сливать даже 10 процентов и самовольно подписываться на риск периодического приема успокоительного.Долгосрочная стратегия "buy usd" остается в силе, а шулеры у руля "рыночка" пусть дальше рисуют что хотят - ну их к чертям.