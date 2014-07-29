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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 16 лют, 2022 21:04
Оставлю так же, 27.93 на конец месяца
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Mayag
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Додано: Сер 16 лют, 2022 21:07
даёшь 28,75
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uaprofi
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Ірина_
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