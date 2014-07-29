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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1734173517361737
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

Оставлю так же, 27.93 на конец месяца
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:07

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

даёшь 28,75
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:08

  Shaman написав:
  orest написав:Підозрюю, всі зрозуміли, що прогнозування в теперішніх умовах геополітичної нестабільності є абсолютно марним і перетворюється на чисту угадайку? Чи будемо продовжувати?

азарт - красное, черное... :D

повторим, 28,20

А я повторювати не буду. Спробую 28,07 :D
orest
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:57

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

27.98
kopetanAmeriga
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 23:58

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

На кінець лютого - 28.28
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 00:30

Мабуть півгодини на 17.02 - це пізно, однак спробую залишити по "європейському" часу - 27.85
stas_rst
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