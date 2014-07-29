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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 16 лют, 2022 21:04
Оставлю так же, 27.93 на конец месяца
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Додано: Сер 16 лют, 2022 21:07
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Додано: Сер 16 лют, 2022 22:08
Shaman написав: orest написав:
Підозрюю, всі зрозуміли, що прогнозування в теперішніх умовах геополітичної нестабільності є абсолютно марним і перетворюється на чисту угадайку? Чи будемо продовжувати?
азарт - красное, черное...
повторим, 28,20
А я повторювати не буду. Спробую 28,07
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orest
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Додано: Сер 16 лют, 2022 23:58
На кінець лютого - 28.28
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Додано: Чет 17 лют, 2022 00:30
Мабуть півгодини на 17.02 - це пізно, однак спробую залишити по "європейському" часу - 27.85
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stas_rst
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