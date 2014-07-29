ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)

Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:11

Всем привет



Давно хотел зайти, как-то не находил времени. Скучал по вам, форумчанам. Для меня прогнозы на месяц-два не интересны, т.к. все колебания, даже если их угадывать, часто укладываются в спред купли-продажи. Это финансово не интересно. Более долгосрочные прогнозы делать трудно в связи с нестабильной обстановкой.



Если смотреть на курс хотя бы в горизонте года, я по прежнему не вижу причин для существенных колебаний с точки зрения экономики. Торговый баланс пока еще профицитный, хоть и быстро ухудшается в связи с глобальным ростом цен на сырье и энергоносители. Но, к сожалению, есть большие риски военной эскалации и это, конечно, может привести к глубокому падению гривны. Особенно это актуально в случае утраты морских коммуникаций или крупных городов.



Но и сидеть на зеленом матраце "на всякий случай" годами тоже не выход, учитывая скорость роста цен на все вокруг в валюте. Отсюда и идеи по недвиге. В случае эскалации, она может упасть в районах, близких к ведению боевых действий. Поэтому как вариант, можно рассматривать западную Украину, в частности, Львов. Тут в случае эскалации, цены могут вырасти.



В целом, в недвижимости, как и в других рынках, наблюдается сильная валютная инфляция, что позволяет сохранить покупательную способность денег. В долларе цены, конечно, растут очень быстро, но я не считаю это прибылью. Ожидаю, что глобальная валютная инфляция будет ускоряться и дальше, поэтому считать прибыль в валюте становится как-то не правильно.