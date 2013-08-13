Инвестиции на рынках США. ETF.

once_upon_a_time Все три пункта верны в разной мере. Нужно еще помнить. 1. Малая компания на сильном притоке быстро становится средней, уступая место новым малым. Дальнейшая её судьба индекс не волнует. 2. Малы компании больше чувствительны к ставке, а с 2000 года ставки активно снижались.
На графике фонд не только малых компаний, но и взвешенных про Growth. Так что чистых прирост там до 2% в год.
St/2 написав:Лучшие как раз моментум и малые компании. Их обогнать будет совсем тяжело. И не забываем, у фонда НДФЛ и косты на транзакции вычитаются из результата, а физик в конце года их будет отминусовывать.
Да, мне тоже кажется, что налоги как раз съедят ту прибавку в доходности над среднерыночной, которую дает (теоретически) моментум. Грубо говоря, отщипывай по 20% от прибыли при каждом выходе / ребалансировке. Например, тот же MTUM себя, вроде, неплохо показал, но, во-первых, мы не знаем, как бы он прошел через негаразды 2000 и 2008, а, во-вторых, если отнять 20% от доходности (чтобы симулировать вариант DIY), то получится тот же SPY: https://tinyurl.com/yyqghweq
Потому на моментум скорее смотрю как на способ улучшения качества сна, а не способ заработать...
Хотя тот же Меб Фабер в своей бумаге говорит, что влияние налогов на доходность стратегии минимально. Детали, как он пришел к такому выводу, он не раскрывает, просто итоговые цифры дает, потому хз, приложимо ли к нам это.
Ну и да, реальные его фонды от рынка отстают, насколько я помню. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги...
Ах, да. Нужно помнить еще одну засаду. Как предупреждают знающие люди, в условиях trendless market моментум может хорошо поминусовать портфель (whipsaw)...
Дык это ж вроде проверенная стратегия привлечения клиентов. Демонстрируешь бесплатно свой профессионализм в каких-то общих вещах, люди впечатляются и готовы платить уже за решение их частных, специфических вопросов. Или на подобные форумы Ваши потенциальные клиенты не ходят?