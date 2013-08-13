Ідея не дуже.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 26 кві, 2021 09:05
Ukrainian
У каждой стратегии есть плохие моменты.
Но получать 10 лет 17% в долларе без налогов, думаю не плохо.
За год бонды отпадают и всё будет хорошо
Додано: Вів 25 тра, 2021 11:21
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Я пока изучаю тему и возник вопрос. Почему в данном подходе не использовать SPX вместо SPY? В приведенном примере при продаже спреда на маржу 3000 получаем 70 дол. А если использовать SPX, то при той же марже можно получить бОльшую премию, при этом дельта проданного пута будет ниже. Какие риски я не учитываю?
Додано: Вів 25 тра, 2021 16:06
EvgeniyL
В портфеле клиента лежит SPY, и опцион должен быть на него.
Конечно основной риск рыночный, но у етф тоже есть риск.
Потому по возможности лучше брать хедж на тот же актив.
Додано: Вів 25 тра, 2021 16:59
Вот тут уже ничего не понял. Мы же говорим о продаже путов (в данном случае спреда) для получения премии. Какая разница, что у него в портфеле? Продаем опцион на любой инструмент, главное, чтобы маржи хватало.
Додано: Сер 26 тра, 2021 10:52
9 января ты приводил пример заработка на продаже пут-спреда на SPY. Сейчас, узнав про опционы на индексы, мне кажется, что в данном случае выгоднее использовать SPX вместо SPY. Поэтому и возник вопрос: что я упускаю, какие риски не учитываю?
Додано: Сер 26 тра, 2021 21:00
EvgeniyL
Нашел. В данном примере я показывал как зарабатывать на временном распаде стоимости.
Сам базовый актив значения не имеет. Можно и на SPY или SPX или TLT и даже на GLD и любой другой опционабельный тикер.
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