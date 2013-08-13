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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:55

На пенсию

Вопрос к знатокам.
Насколько целесообразно заменить в пассивном портфеле VTI\TLT(70\30)
TLT на TMF
Насколько я понял это бонды с плечом.
И да я вижу что обслуживание 1% в год у этого фонда.
Для меня нужно минимум телодвижений. Раз в квартал пополнение и может ребалансировка.
Подскажите стоит ли рассматривать такой портфель в долгосрок 25+ лет.
MaDiVL
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