Инвестиции на рынках США. ETF.

MaDiVL
Вопрос сложнее чем кажется
Взяв TMF вместо TLT, у Вас получится плече VTI\TLT (70\90). То есть грубо VTI\TMF (42\58) с плечем 1.6.
Соотношение близкое 1/3 акции и 2/3 гос облигации дают минимальную просадку при оптимальной доходности. То есть просадка под 20% и доходность ближе к 10% среднегодовых.
С учетом плеча и костов получим просадку до 35% и среднюю доходность 15%.
Если такой риск профиль Вас утраивает то почему нет.
Но играя в длинную, есть и другие проблемы.
-можно не дожить до пенсии, а налог на наследство для нерезов в США 40%
-налоги на дивы, американский брокер возьмет 15-30%, и в Украине надо будет доплатить или возится с документами. За годы это снизит среднегодовую доходность на 1-2%