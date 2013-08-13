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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:55

На пенсию

Вопрос к знатокам.
Насколько целесообразно заменить в пассивном портфеле VTI\TLT(70\30)
TLT на TMF
Насколько я понял это бонды с плечом.
И да я вижу что обслуживание 1% в год у этого фонда.
Для меня нужно минимум телодвижений. Раз в квартал пополнение и может ребалансировка.
Подскажите стоит ли рассматривать такой портфель в долгосрок 25+ лет.
MaDiVL
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:59

MaDiVL
Вопрос сложнее чем кажется :D

Взяв TMF вместо TLT, у Вас получится плече VTI\TLT (70\90). То есть грубо VTI\TMF (42\58) с плечем 1.6.
Соотношение близкое 1/3 акции и 2/3 гос облигации дают минимальную просадку при оптимальной доходности. То есть просадка под 20% и доходность ближе к 10% среднегодовых.
С учетом плеча и костов получим просадку до 35% и среднюю доходность 15%.
Если такой риск профиль Вас утраивает то почему нет.

Но играя в длинную, есть и другие проблемы.
-можно не дожить до пенсии, а налог на наследство для нерезов в США 40%
-налоги на дивы, американский брокер возьмет 15-30%, и в Украине надо будет доплатить или возится с документами. За годы это снизит среднегодовую доходность на 1-2%
St/2
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1
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 07:24

St/2
А что начет риска банкротства такого фонда?
Я имею ввиду рыночный риск. Игра с этими плечами . К примеру уйти в минус.
У TLT все просто фонд держит долгие трежерис. Риски минимальны. Минималнее разве что 3-12 мес биллы
Но что будет c TMF. Получается рики потерять всё одинаковы, только волатильность выше?
MaDiVL
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 07:55

Жаль 2008 не захватывает
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Как по мне ничего так....
Купил и держи
MaDiVL
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 10:30

  MaDiVL написав:St/2
А что начет риска банкротства такого фонда?
Я имею ввиду рыночный риск. Игра с этими плечами . К примеру уйти в минус.
У TLT все просто фонд держит долгие трежерис. Риски минимальны. Минималнее разве что 3-12 мес биллы
Но что будет c TMF. Получается рики потерять всё одинаковы, только волатильность выше?



Читаем что пишет сам фонд о себе
TMF provides daily leveraged (3x) exposure to the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Using a combination of swaps and futures, TMF gives investors 3x exposure to daily moves in T-bonds with more than 20 years left to maturity. The daily reset means investors shouldn't expect the leverage factor to hold constant over investment horizons greater than one day. As a levered product, TMF is not a buy-and-hold ETF

Они берут позицию через деривативы, таким образом чтобы каждое утро было 3х плече к трежерям.

смотрим как отработали на практике
Зображення
В итоге 3х мы получили разве что по макс просадке. А вот по росту и 2х получить не удалось.

В свою очередь если сравнить QQQ/TQQQ, то все в принципе нормально
Зображення

Причина вероятно в том, что последние 10 лет индекс наздак имел явно выраженный тренд, а длинные трежерис имели смешанную динамику.
На интервале 25+ ситуация вероятно улучшится.

А вот по системным рискам, их та особо нет. ГО во фьючерсах не большое, а на следующий день они обновляют позицию. У провайдера фонда в управлении 25В, что не мало.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 10:41

St/2

Спасибо за ответы.
Надеюсь когда вы откроете свой фонд вы здесь отпишетесь)
MaDiVL
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 11:06

  MaDiVL написав:Жаль 2008 не захватывает
https://i.postimg.cc/qRL7xWh7/portfolio.jpg
Как по мне ничего так....
Купил и держи

10ти летний интервал очень коварен, может быть и так
Зображення

При создании ориентиров я предпочитаю смотреть на средние за 50 лет
Зображення
Вот на такие результаты стоит рассчитывать планируя инвестирование на 25+
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 11:41

St/2
Подскажи, а есть опыт продажи опционов на фьючерс ES? Интересует как сильно растёт маржа при росте волы.
EvgeniyL
 
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  #<1 ... 106107108109
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