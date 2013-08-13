Инвестиции на рынках США. ETF.

Вопрос к знатокам. Насколько целесообразно заменить в пассивном портфеле VTI\TLT(70\30) TLT на TMF Насколько я понял это бонды с плечом. И да я вижу что обслуживание 1% в год у этого фонда. Для меня нужно минимум телодвижений. Раз в квартал пополнение и может ребалансировка. Подскажите стоит ли рассматривать такой портфель в долгосрок 25+ лет.
Взяв TMF вместо TLT, у Вас получится плече VTI\TLT (70\90). То есть грубо VTI\TMF (42\58) с плечем 1.6. Соотношение близкое 1/3 акции и 2/3 гос облигации дают минимальную просадку при оптимальной доходности. То есть просадка под 20% и доходность ближе к 10% среднегодовых. С учетом плеча и костов получим просадку до 35% и среднюю доходность 15%. Если такой риск профиль Вас утраивает то почему нет.
Но играя в длинную, есть и другие проблемы. -можно не дожить до пенсии, а налог на наследство для нерезов в США 40% -налоги на дивы, американский брокер возьмет 15-30%, и в Украине надо будет доплатить или возится с документами. За годы это снизит среднегодовую доходность на 1-2%
St/2 А что начет риска банкротства такого фонда? Я имею ввиду рыночный риск. Игра с этими плечами . К примеру уйти в минус. У TLT все просто фонд держит долгие трежерис. Риски минимальны. Минималнее разве что 3-12 мес биллы Но что будет c TMF. Получается рики потерять всё одинаковы, только волатильность выше?
MaDiVL написав:St/2 А что начет риска банкротства такого фонда? Я имею ввиду рыночный риск. Игра с этими плечами . К примеру уйти в минус. У TLT все просто фонд держит долгие трежерис. Риски минимальны. Минималнее разве что 3-12 мес биллы Но что будет c TMF. Получается рики потерять всё одинаковы, только волатильность выше?
Читаем что пишет сам фонд о себе
TMF provides daily leveraged (3x) exposure to the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Using a combination of swaps and futures, TMF gives investors 3x exposure to daily moves in T-bonds with more than 20 years left to maturity. The daily reset means investors shouldn't expect the leverage factor to hold constant over investment horizons greater than one day. As a levered product, TMF is not a buy-and-hold ETF
Они берут позицию через деривативы, таким образом чтобы каждое утро было 3х плече к трежерям.
смотрим как отработали на практике В итоге 3х мы получили разве что по макс просадке. А вот по росту и 2х получить не удалось.
В свою очередь если сравнить QQQ/TQQQ, то все в принципе нормально
Причина вероятно в том, что последние 10 лет индекс наздак имел явно выраженный тренд, а длинные трежерис имели смешанную динамику. На интервале 25+ ситуация вероятно улучшится.
А вот по системным рискам, их та особо нет. ГО во фьючерсах не большое, а на следующий день они обновляют позицию. У провайдера фонда в управлении 25В, что не мало.