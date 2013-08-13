Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Пон 28 чер, 2021 10:30

MaDiVL написав: St/2

А что начет риска банкротства такого фонда?

Я имею ввиду рыночный риск. Игра с этими плечами . К примеру уйти в минус.

У TLT все просто фонд держит долгие трежерис. Риски минимальны. Минималнее разве что 3-12 мес биллы

Но что будет c TMF. Получается рики потерять всё одинаковы, только волатильность выше?

А что начет риска банкротства такого фонда?Я имею ввиду рыночный риск. Игра с этими плечами . К примеру уйти в минус.У TLT все просто фонд держит долгие трежерис. Риски минимальны. Минималнее разве что 3-12 мес биллыНо что будет c TMF. Получается рики потерять всё одинаковы, только волатильность выше?

TMF provides daily leveraged (3x) exposure to the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Using a combination of swaps and futures, TMF gives investors 3x exposure to daily moves in T-bonds with more than 20 years left to maturity. The daily reset means investors shouldn't expect the leverage factor to hold constant over investment horizons greater than one day. As a levered product, TMF is not a buy-and-hold ETF

Читаем что пишет сам фонд о себеОни берут позицию через деривативы, таким образом чтобы каждое утро было 3х плече к трежерям.смотрим как отработали на практикеВ итоге 3х мы получили разве что по макс просадке. А вот по росту и 2х получить не удалось.В свою очередь если сравнить QQQ/TQQQ, то все в принципе нормальноПричина вероятно в том, что последние 10 лет индекс наздак имел явно выраженный тренд, а длинные трежерис имели смешанную динамику.На интервале 25+ ситуация вероятно улучшится.А вот по системным рискам, их та особо нет. ГО во фьючерсах не большое, а на следующий день они обновляют позицию. У провайдера фонда в управлении 25В, что не мало.