Створю кредитну спілку та/або кредитну установу

Куплю кредитну спілку: або зареєстровану установу (документи) або діючу.
Артем.
|
|
|
Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Додано: Пон 10 вер, 2018 16:17
Куплю кредитну спілку
Куплю кредитну спілку: або зареєстровану установу (документи) або діючу.
Артем.
Додано: Сер 07 лис, 2018 19:18
готовый кредитный союз
продам свой кредитный союз, с лицензиями
мой номер: +380 63 221-01-11
|