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Створю кредитну спілку
та/або кредитну установу

Створю кредитну спілку та/або кредитну установу
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 16:17

Куплю кредитну спілку

Куплю кредитну спілку: або зареєстровану установу (документи) або діючу.
Артем.
Артем Ко
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.09.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:18

готовый кредитный союз

продам свой кредитный союз, с лицензиями
мой номер: +380 63 221-01-11
paradox-13
 
Повідомлень: 8
З нами з: 23.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<12
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