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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:19

  Дядя Дима написав:ramaz пока ни чем . Попасть в отделение сейчас не могу. Спросил у uaprofi как у него сложилось и поделился кое какими соображениями на этот счёт, так ответа нету (собственно и письмо в статусе "не прочитано"висело долго)теперь видать просто удалено.


я просто не был после этого в отделении.
у меня в ИБ в разделе кредиты - пусто
в налоговой - левых счетов тоже не обнаружил
в КИ - движенийпо этому счёту и КЛ тоже нету.

у меня есть предположение что у них лежала реклама на КК - я заполнил заявку (вернее они заполнили сами)
так как обычно большинство документов где расписуюсь беру ксерокопию
через какоето время позвонили и сказали что КЛ не установили

но вопрос по прежнему - так сказать открытый
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:29

  Дядя Дима написав:
  sens написав:
  Дядя Дима написав:Сегодня обнаружил,что похоже закрутили пополнение. Смог пополнить тот который до конца декабря,а те что до июля 21-го (18,5 ,18,25 И 18%) не пущает. Безобразие! Придётся выносить по мере окончания.

Может исчерпали лимит вклада?
Исключено,6-7 столбов вообще ещё "не целованные" остались. А ту пятёрочку которую приняло ,то на тот который с прошлого месяца "недопополненый " оставался. ЗЫ. так они ещё и лояльность убрали на переоткрывание.


да уж... хотел августе - если обстановка будет позволять сюда ... если прикрыли у меня остался столб только 12,5... и то до октября
под 12,5% это 10% на руки я не вижу особого смысла тогда в гриня депо - так как
в валюте есть 2% на руки
26,7*1,08=28,85 - считаю что такой курс может быть в любой момент, а не через год
лучше уж тогда 2% в валюте
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 14:43

  Дядя Дима написав:Сегодня обнаружил,что похоже закрутили пополнение. Смог пополнить тот который до конца декабря,а те что до июля 21-го (18,5 ,18,25 И 18%) не пущает. Безобразие! Придётся выносить по мере окончания.

https://cib.com.ua/sites/cib/var/public ... doh_0104(2).pdf

1.6.1. Зарахування додаткових внесків на Рахунок здійснюється з власного поточного рахунку або поточного рахунку з використанням
платіжної картки Вкладника, відкритого у Банку, або готівкою через касу Банку. Для вкладів, термін дії яких понад 60 днів, поповнення можливе
тільки протягом перших 60 днів дії вкладу.
1.6.1. Зарахування додаткових внесків на Рахунок здійснюється з власного поточного рахунку або поточного рахунку з використанням
платіжної картки Вкладника, відкритого у Банку, або готівкою через касу Банку. Максимальна загальна сума поповнення Вкладу не може
перевищувати початкову суму Вкладу, вказану у п. 1.1.1. за весь строк дії Вкладу.

https://cib.com.ua/sites/cib/var/public ... C_0104.pdf

1.6. На Рахунок допускаються додаткові внесення коштів, що разом із сумою Вкладу, вказаною у п. 1.2. цього Договору, складають Вклад. Банк
має право встановлювати обмеження щодо поповнення, які визначені внутрішніми нормативними документами Банку
1.7.1. Зарахування додаткових внесків на Рахунок здійснюється з власного поточного рахунку або поточного рахунку з використанням платіжної
картки Вкладника, відкритого у Банку, або готівкою через касу Банку. Для вкладів, термін дії яких понад 60 днів, поповнення можливе тільки
протягом перших 60 днів дії вкладу
никому не верю
sens
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Ставки вниз с сегодня https://cib.com.ua/sites/cib/var/public/upload/files/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%2001%2007%202020.pdf
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