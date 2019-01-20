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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
47%
7
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:16

Re: Комерційний індустріальний Банк

обмен есть, недавано
валюта в кассе тоже много, 5 забирал без подготовки

с картами не подскажу, у них нет (не было до онлайн обмена) норм счетов/карт для ввода кроме кредиток, это известный минус, но может с онлайном таки придумали
либо дешевый счет - я помню что на депосчет нельзя было безнал, он может был фри, но снятие под процент, вам будет проще в отделении спроситьт вариынты, хотя не всегда девочки разбираются, если новые )
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:55

К депозиту выдали карту, по ней бесплатно снимаю % в банкомате
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:35

  vovareuckij написав:К депозиту выдали карту, по ней бесплатно снимаю % в банкомате


да, и тело можно снять, удобно
проблемы с безнал заводом - там если на депосчет заводить, то выдача нала будет платной, в общем осторожно
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:25

ПроцЕнты всем выплатили?
Митяйка
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:58

  Митяйка написав:ПроцЕнты всем выплатили?

По валюті СМС ше не прислали.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:26

Не зміг в Інеті перекинути гривні з поточного рахунку на картковий. На гарячій лінії підтвердили помилку і сказали, що розберуться в понеділок. Відпишусь по результату.
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 07:41

  darmet написав:Не зміг в Інеті перекинути гривні з поточного рахунку на картковий. На гарячій лінії підтвердили помилку і сказали, що розберуться в понеділок. Відпишусь по результату.

Также не пускало съем части средств с оптимального на карту
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:03

  Квесторе_поверніться написав:
  Митяйка написав:ПроцЕнты всем выплатили?

По валюті СМС ше не прислали.

и шо червонца на смс не жалко?
хуторянка
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