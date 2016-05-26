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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 09:09
В этом банке по кредитке платинум 10% на остаток по собственным деньгам, кто-нибудь юзает?
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vovareuckij
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Вів 05 жов, 2021 09:18
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