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Revolut

Revolut
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 06:19

Re: Revolut

Не факт
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 08:42

Re: Revolut

Через нидерландский впн можно зарегистрироваться, но пополнять с гривневой карты никак. Только прогонять через валютный депозит.
anduzenko
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  #<12
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