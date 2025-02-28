|
|
|
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 27 лют, 2025 18:43
Re: Revolut
Так хто відкрив новий Револют - чи є повноційний айбан, як з поповненням рахунку з українських карток, які комісії за сепа-перекази?
Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:41
Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:43
Re: Revolut
Поповнювали з євро чи з гривневої картки? Які комісії?
Бо в них на сайті ні біса не зрозуміло по тарифах
Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:50
В Revolut відреагували на претензії НБУ
«Revolut приділяє пріоритетну увагу дотриманню локальних нормативних вимог і провів ґрунтовну оцінку перед наданням послуг резидентам України на транскордонній основі. Наразі Revolut надає послуги українським клієнтам через Revolut Bank UAB, що базується в Литві та перебуває під наглядом Європейського Центрального Банку та Банку Литви. Ми пропонуємо лише рахунки в ЄС і не плануємо відкривати українські рахунки без додаткового дозволу. Revolut вже надає послуги сотням тисяч українських клієнтів у Європейському Союзі та за його межами. Ми пропонуємо миттєві платежі без комісії між користувачами Revolut, що об’єднують українські родини по всьому світу. Раніше ми повідомили українського регулятора про наші плани в Україні та в перспективі прагнемо отримати українську банківську ліцензію, тісно співпрацюючи з НБУ, щоб запропонувати українцям ще більше інноваційних фінансових послуг», — заявили в компанії.
https://news.finance.ua/ua/v-revolut-vi ... tenzii-nbu
Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:51
Поповнював з валютної картки моно, але можна і з гривневої.
Комісії немає.
Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:21
Re: Revolut
Дякую.
З гривневої варто перевірити, бо не всі дозволяють автоконвертацію, але в принципі то не критично.
Валютний р2р з Пумба - 0.9%. В Моно здається 1%. Зі сторони отримувача може бути без комісії, але навряд можна взагалі без комісій обійтися. Але і так вже гуманно. Також був би вдячний- які ліміти на поповнення в місяць, чи можна їх підняти?
Які документи вимагало на етапі реєстрації? Достатньо закордонного паспорта, а чи вимагали підтвердження адреси - там, виписку від банку з адресою, чи квитанцію за комунальні з іменем і адресою?
Також, якщо далі відправляти по айбану. Цікаві ліміти і комісії.
Наприклад, у Геном при реєстрації достатньо паспорту і при заповнені анкети для фінмону немає потреби підтверджувати якимись довідками чи виписками. Адресу теж підтвердження не вимагає. Мені сходу дали ліміти по 10к євро в місяць.
Якщо поповнювати не їх тянучкою, просто по номеру картки, то з їх сторони комісії немає.
По айбану перекази з фіксованою комісією 1 євро.
От хотів порівняти умови
|